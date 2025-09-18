Opinión
18 de septiembre de 2025
Isabella Ladera demanda a Beéle por la supuesta filtración de video íntimo

La modelo venezolana acusa al cantante colombiano de invasión de privacidad, acoso sexual cibernético e imposición intencional

18 de septiembre de 2025 - 8:44 AM

El cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera fueron pareja y llegaron a grabarse teniendo relaciones sexuales. (Marlon Pacheco)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo venezolana Isabella Ladera demandó a su expareja, el cantante colombiano Beéle por supuestamente filtrar el video íntimo.

Ladera asegura en la demanda que Beéle publicó el video intencionalmente en línea o que lo compartió con alguien más que lo hizo público.

Solo dos personas tenían los videos, y Ladera ya los había borrado hace casi un año y medio. La única otra persona que según Ladera tenía los videos, Beéle, dejó claras sus intenciones cuando se negó a eliminarlos tras la solicitud de Ladera de que lo hiciera”, escribieron los abogados de Ladera del bufete Hachar Law Group, publicó Billboard.

En los documentos obtenido por el citado medio se detalla que, la influencer venezolana está demandando al intéprete de “Si te pillara” por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

La joven argumenta que sufrió “vergüenza, humillación y angustia mental como resultado de la divulgación pública de sus asuntos y actividades privadas”. Pide una indemnización que “supera con creces” el umbral mínimo de $50 mil.

Ladera afirma en la demanda que sintió “una sensación de seguridad y comodidad al creer que había encontrado a alguien que realmente podría ser el proverbial ‘amor de su vida’”.

De acuerdo a los documentos, Ladera asegura que fue Beéle, quien pidió grabar sus encuentros sexuales. Según la modelo, que “nunca pensó que estos videos serían compartidos con alguien, y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”.

También relata que ella eliminó todo el material que tenía en su poder y le pidió a Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del cantante, que hiciera lo mismo, pero él se negó a hacerlo.

Según lo publicado por Billboard, Ladera afirma que el tema del video sexual surgió por primera vez en junio, cuando dos personas identificadas como Melany Fernández y Osvaldo Villalobos se acercaron a ella con capturas de pantalla de una de las grabaciones de la pareja. Al parecer, estas personas le dijeron a Ladera que les habían compartido las capturas de pantalla y le advirtieron de que pronto se publicaría el video completo.

Luego de ser acusado por Ladera de haber filtrado el video íntimo de ambos, el cantante colombiano a través de su equipo de abogados rechazó la circulación en redes sociales del material y pidió a los medios que no describan ni repliquen el contenido sexual.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”, citaba el texto.

También se presentó una solicitud para preservar la evidencia a través de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
Entretenimiento
