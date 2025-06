Beéle arranca su serie de conciertos en el Coca-Cola Music Hall

El espectáculo tuvo una pausa de aproximadamente 15 minutos. “Hay un pequeño problema ajeno a nosotros y voy a necesitar unos minutos antes de que se solucione, porque yo quiero dar lo mejor porque es mi primera vez en Puerto Rico”, anunció en el concierto. “Yo no me voy de aquí antes de que este show sea como tiene que ser”.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“Cuánto tiempo cuesta entender que la vida te está diciendo, que no es para ti, saben lo más doloroso de todo, hermano, que por el amor que me tengo, que por el amor que te tengo, en esta vida he tenido que aprender a decir ‘Hasta aquí llegué’”. El público coreó también los temas “Inolvidable”, “Que te vaya bien” y “Quédate”.