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Chuwi protagoniza conversación en la Universidad de Princeton sobre el futuro de la música puertorriqueña

El cuarteto tuvo la oportunidad de interpretar “Tierry” y “Guerra”

16 de septiembre de 2026 - 4:00 PM

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La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto.
La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de haber conquistado grandes escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa como los teloneros oficiales de la gira internacional “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny, la banda independiente de pop e indie-rock, Chuwi, sumó una nueva experiencia en su ascendente carrera.

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Recientemente, el cuarteto integrado por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López, participaron en una conversación en Princeton University sobre su trabajo, su herencia nacional y el futuro de la música puertorriqueña.

El evento tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en el Effron Center for the Study of America de la Universidad de Princeton y llevó por título “Bad Bunny’s Generation”. La actividad estuvo centrada en explorar los sonidos, la cultura y las narrativas que moldean a la nueva generación en Puerto Rico. Además, celebró el impacto cultural del exponente a través de proyecciones y un panel de discusión.

Durante el encuentro, organizado por el Program in Latino Studies y el Center for American Studies de Princeton, la banda habló sobre sus experiencias y respondió preguntas de los asistentes.

Asimismo, Chuwi interpretó “Tierry” y “Guerra”, además de compartir sus experiencias y perspectivas como una nueva generación de artistas puertorriqueños. En 2023, Princeton también organizó una conversación con SZA, en colaboración con su Departamento de Estudios Afroamericanos.

Lorén viste de Olvia Boutique con accesorios de Diciembre Veintinueve y calzado de Posdata.Lorén emula la distintiva pose de Toñita, al lucir sus anillos.Los integrantes de Chuwi visten de Eme Studios y Lorén luce joyería de Diciembre Veintinueve.
1 / 23 | Los "looks" de Chuwi para la gira europea de "Debí Tirar Más Fotos". Lorén viste de Olvia Boutique con accesorios de Diciembre Veintinueve y calzado de Posdata. - Gabriel Marchese
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Música autóctonaBad Bunny
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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