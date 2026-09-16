Chuwi protagoniza conversación en la Universidad de Princeton sobre el futuro de la música puertorriqueña
El cuarteto tuvo la oportunidad de interpretar “Tierry” y “Guerra”
16 de septiembre de 2026 - 4:00 PM
16 de septiembre de 2026 - 4:00 PM
Después de haber conquistado grandes escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa como los teloneros oficiales de la gira internacional “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny, la banda independiente de pop e indie-rock, Chuwi, sumó una nueva experiencia en su ascendente carrera.
Recientemente, el cuarteto integrado por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López, participaron en una conversación en Princeton University sobre su trabajo, su herencia nacional y el futuro de la música puertorriqueña.
El evento tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en el Effron Center for the Study of America de la Universidad de Princeton y llevó por título “Bad Bunny’s Generation”. La actividad estuvo centrada en explorar los sonidos, la cultura y las narrativas que moldean a la nueva generación en Puerto Rico. Además, celebró el impacto cultural del exponente a través de proyecciones y un panel de discusión.
Durante el encuentro, organizado por el Program in Latino Studies y el Center for American Studies de Princeton, la banda habló sobre sus experiencias y respondió preguntas de los asistentes.
Asimismo, Chuwi interpretó “Tierry” y “Guerra”, además de compartir sus experiencias y perspectivas como una nueva generación de artistas puertorriqueños. En 2023, Princeton también organizó una conversación con SZA, en colaboración con su Departamento de Estudios Afroamericanos.
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