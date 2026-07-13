Chuwi protagoniza el primer episodio de ViX Música SESSIONS
La banda puertorriqueña estrena el proyecto de servicio de streaming en español
13 de julio de 2026 - 5:59 PM
13 de julio de 2026 - 5:59 PM
La agrupación puertorriqueña Chuwi será la primera agrupación que dio inicio el proyecto ViX Música SESSIONS del servicio streaming que lleva el mismo nombre.
ViX, el servicio de streaming en español, anunció el estreno de ViX Música SESSIONS, una serie que combina presentaciones musicales exclusivas, conversaciones auténticas y contenido inédito para conectar a los fans con los artistas latinos.
El primer episodio estará disponible a partir del 15 de julio y tendrá como protagonistas a la banda Chuwi, junto a las creadoras de contenido Alondrissa y Rai.
Con una propuesta pensada en las nuevas generaciones, ViX Música SESSIONS reúne a artistas y creadores de contenido en un formato íntimo que va más allá de la música para descubrir las historias, emociones y procesos creativos detrás de cada canción. Las creadoras de contenido aportarán una mirada cercana y auténtica que guía las conversaciones en cada episodio.
Cada entrega incluye una o más interpretaciones exclusivas de los artistas, con versiones creadas especialmente para ViX Música SESSIONS. El proyecto estará disponible en el canal de YouTube de ViX Música y sus plataformas sociales.
La primera temporada contará con ocho episodios, protagonizados por artistas emergentes y consolidados de la música latina junto a reconocidos creadores de contenido que, con su estilo y personalidad, enriquecerán cada encuentro.
El primer episodio con Chuwi se trata de una de las propuestas más frescas de la nueva escena musical puertorriqueña. La banda presentará una versión exclusiva y de su tema “Durmiendo”.
ViX Música SESSIONS estará disponible en los canales oficiales de ViX, Univision y Uforia en YouTube, así como en Facebook. El proyecto también tendrá presencia en Instagram, TikTok y YouTube Shorts con contenido exclusivo diseñado para amplificar cada episodio.
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