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Chuwi protagoniza el primer episodio de ViX Música SESSIONS

La banda puertorriqueña estrena el proyecto de servicio de streaming en español

13 de julio de 2026 - 5:59 PM

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La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto.
La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La agrupación puertorriqueña Chuwi será la primera agrupación que dio inicio el proyecto ViX Música SESSIONS del servicio streaming que lleva el mismo nombre.

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ViX, el servicio de streaming en español, anunció el estreno de ViX Música SESSIONS, una serie que combina presentaciones musicales exclusivas, conversaciones auténticas y contenido inédito para conectar a los fans con los artistas latinos.

El primer episodio estará disponible a partir del 15 de julio y tendrá como protagonistas a la banda Chuwi, junto a las creadoras de contenido Alondrissa y Rai.

Con una propuesta pensada en las nuevas generaciones, ViX Música SESSIONS reúne a artistas y creadores de contenido en un formato íntimo que va más allá de la música para descubrir las historias, emociones y procesos creativos detrás de cada canción. Las creadoras de contenido aportarán una mirada cercana y auténtica que guía las conversaciones en cada episodio.

Cada entrega incluye una o más interpretaciones exclusivas de los artistas, con versiones creadas especialmente para ViX Música SESSIONS. El proyecto estará disponible en el canal de YouTube de ViX Música y sus plataformas sociales.

La primera temporada contará con ocho episodios, protagonizados por artistas emergentes y consolidados de la música latina junto a reconocidos creadores de contenido que, con su estilo y personalidad, enriquecerán cada encuentro.

Lorén viste de Olvia Boutique con accesorios de Diciembre Veintinueve y calzado de Posdata.Lorén emula la distintiva pose de Toñita, al lucir sus anillos.Los integrantes de Chuwi visten de Eme Studios y Lorén luce joyería de Diciembre Veintinueve.
1 / 23 | Los "looks" de Chuwi para la gira europea de "Debí Tirar Más Fotos". Lorén viste de Olvia Boutique con accesorios de Diciembre Veintinueve y calzado de Posdata. - Gabriel Marchese

El primer episodio con Chuwi se trata de una de las propuestas más frescas de la nueva escena musical puertorriqueña. La banda presentará una versión exclusiva y de su tema “Durmiendo”.

ViX Música SESSIONS estará disponible en los canales oficiales de ViX, Univision y Uforia en YouTube, así como en Facebook. El proyecto también tendrá presencia en Instagram, TikTok y YouTube Shorts con contenido exclusivo diseñado para amplificar cada episodio.

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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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