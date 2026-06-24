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Chuwi denuncia en concierto de Bad Bunny la crisis de agua en Puerto Rico

El reclamo fue realizado por Adrián López, integrante de Chuwi, durante una presentación en Arnhem, Países Bajos

24 de junio de 2026 - 5:30 PM

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La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto.
La agrupación puertorriqueña Chuwi está compuesta por, de izquierda a derecha: Lorén, Wester y Willy Aldarondo Torres, junto con Adrián López Soto. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El escenario de la gira “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, volvió a servir como plataforma de denuncia cuando integrantes de la agrupación Chuwi alzaron su voz sobre la crisis de agua que afecta a miles de residentes en Puerto Rico.

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La denuncia llegó hasta Arnhem, en los Países Bajos, y fue realizada por Adrián López, músico e integrante de la agrupación, cuyos miembros forman parte de las presentaciones del Conejo Malo como teloneros, primero en Latinoamérica y ahora en Europa.

“Puerto Rico lleva sin agua por 54 días”, se lee en el torso del artista boricua al despojarse de su camiseta negra, mientras la vocalista Lorén Aldarondo interpretaba el tema “Guerra” en el escenario.

Varias averías en en una de las líneas del Superacueducto, han mantenido distintas partes de la zona metropolitana sin el servicio del agua.

Chuwi ha cautivado al público tanto a nivel local como internacional con su fusión de plena, bomba y ritmos caribeños modernos, además de fungir como portavoz de situaciones sociales a través de sus letras.

Bad Bunny continuará la gira el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Luego seguirá el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena.

El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

Luego, podría culminar su gira en agosto, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, según ha trascendido.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Quevedo (15 de junio). El cantante español dijo presente en la última función del boricua en Madrid e interpretó los temas “Columbia”, “Moscow Mule” y “Bzrap Music Sessions, Vol. 42”.
1 / 9 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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