Chuwi denuncia en concierto de Bad Bunny la crisis de agua en Puerto Rico

1 / 9 Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.

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