Chuwi denuncia en concierto de Bad Bunny la crisis de agua en Puerto Rico
El reclamo fue realizado por Adrián López, integrante de Chuwi, durante una presentación en Arnhem, Países Bajos
24 de junio de 2026 - 5:30 PM
24 de junio de 2026 - 5:30 PM
El escenario de la gira “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, volvió a servir como plataforma de denuncia cuando integrantes de la agrupación Chuwi alzaron su voz sobre la crisis de agua que afecta a miles de residentes en Puerto Rico.
La denuncia llegó hasta Arnhem, en los Países Bajos, y fue realizada por Adrián López, músico e integrante de la agrupación, cuyos miembros forman parte de las presentaciones del Conejo Malo como teloneros, primero en Latinoamérica y ahora en Europa.
“Puerto Rico lleva sin agua por 54 días”, se lee en el torso del artista boricua al despojarse de su camiseta negra, mientras la vocalista Lorén Aldarondo interpretaba el tema “Guerra” en el escenario.
Varias averías en en una de las líneas del Superacueducto, han mantenido distintas partes de la zona metropolitana sin el servicio del agua.
Chuwi ha cautivado al público tanto a nivel local como internacional con su fusión de plena, bomba y ritmos caribeños modernos, además de fungir como portavoz de situaciones sociales a través de sus letras.
Bad Bunny continuará la gira el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Luego seguirá el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena.
El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.
Luego, podría culminar su gira en agosto, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, según ha trascendido.
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