Bad Bunny se emocionó con fan chino en Alemania: “Yo aprendo español para ti”

Bad Bunny protagonizó un emotivo momento en Alemania tras abrazar a un fan chino que lo sorprendió con inesperada frase.

Mientras el artista se acercaba al público, el joven llamó su atención y le dijo: “Yo aprendo español para ti”, al querer expresar que aprendió el idioma por él.

La reacción del boricua fue inmediata. El cantante se mostró conmovido y no dudó en acercarse para darle un abrazo, lo que generó una escena que emocionó a los asistentes.

El video del encuentro se volvió viral rápidamente en redes sociales como TikTok, Instagram y Reddit, donde miles de usuarios comentaron la ternura del momento. Muchos resaltaron que la música de Bad Bunny no solo cruza fronteras, sino que también motiva a personas de distintas culturas a aprender español para conectar mejor con sus canciones.

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Su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha llamado la atención porque no incluye fechas en Estados Unidos. Aun así, ya es la más exitosa de la historia de Boxscore sin presentaciones en ese país.

Según Billboard Boxscore, la serie de conciertos ha recaudado $360 millones y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeros 41 conciertos. Los 10 “shows” realizados en Madrid fueron clave para este éxito.