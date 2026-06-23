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Bad Bunny se emocionó con fan chino en Alemania: “Yo aprendo español para ti”

Durante su segunda noche en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, el “Conejo Malo” protagonizó un emotivo momento

23 de junio de 2026 - 7:47 PM

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El video del encuentro se volvió viral rápidamente en redes sociales. (Artist)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bad Bunny protagonizó un emotivo momento en Alemania tras abrazar a un fan chino que lo sorprendió con inesperada frase.

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Mientras el artista se acercaba al público, el joven llamó su atención y le dijo: “Yo aprendo español para ti”, al querer expresar que aprendió el idioma por él.

La reacción del boricua fue inmediata. El cantante se mostró conmovido y no dudó en acercarse para darle un abrazo, lo que generó una escena que emocionó a los asistentes.

El video del encuentro se volvió viral rápidamente en redes sociales como TikTok, Instagram y Reddit, donde miles de usuarios comentaron la ternura del momento. Muchos resaltaron que la música de Bad Bunny no solo cruza fronteras, sino que también motiva a personas de distintas culturas a aprender español para conectar mejor con sus canciones.

Su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha llamado la atención porque no incluye fechas en Estados Unidos. Aun así, ya es la más exitosa de la historia de Boxscore sin presentaciones en ese país.

Según Billboard Boxscore, la serie de conciertos ha recaudado $360 millones y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeros 41 conciertos. Los 10 “shows” realizados en Madrid fueron clave para este éxito.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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