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Bad Bunny rompe otro récord: supera los $1,000 millones en giras sin cantar en inglés

El astro puertorriqueño se encuentra en medio de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

19 de junio de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con otras 15 fechas por reportarse hasta su cierre el 22 de julio, se espera que toda su gira mundial termine con una recaudación de 450 millones de dólares o más. (Kiko Huesca)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar $1,000 millones en giras por la venta en boletos y sin cantar en inglés, reportó este jueves la revista especializada Billboard.

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Y es que, según lo recopilado por Billboard Boxscore, con las presentaciones entre 2017 y 2019, la gira “El Último Tour del Mundo” de 2022 y la actual “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny ha acumulado $1,080 millones y $6.4 millones de boletos vendidos en 260 conciertos reportados.

De acuerdo con Billboard, menos de 25 artistas han superado los $1,000 millones en la historia de 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en recaudar esa cantidad de dinero en ingresos por concepto de boletería. Además, es el primer artista en hacerlo sin interpretar música en inglés.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Quevedo (15 de junio). El cantante español dijo presente en la última función del boricua en Madrid e interpretó los temas “Columbia”, “Moscow Mule” y “Bzrap Music Sessions, Vol. 42”.
1 / 9 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada

Y al momento, según cifras reportadas a Billboard Boxscore, la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ha recaudado $360 millones y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeras 41 presentaciones, incluyendo las 10 que dio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre el 30 de mayo al 15 de junio.

Los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623,000 boletos, lo que puso su gira en la cima con 2,360 millones de entradas frente a las 1,810 millones de la gira “Progress Live” del grupo inglés Take That de 2011.

Previo a llegar a la capital española, Bad Bunny llevó su gira a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia, Portugal, entre otros países, sin incluir Estados Unidos.

Por su parte, la gira “14 On Fire” de los Rolling Stones en 2014 recaudó $165.2 millones y vendió 863,000 boletos en Asia, Europa y Oceanía, detalló Billboard.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

A su vez, con el primer grupo de espectáculos europeos de Bad Bunny reportados, la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ya es su más grande hasta la fecha, tanto en ingresos como en asistencia, superando “World”s Hottest Tour" de 2022, que generó $314.1 millones y vendió 1.9 millones de boletos.

Con otras 15 fechas por reportarse hasta su cierre el 22 de julio en Bruselas, se espera que toda su gira mundial termine con una recaudación de $450 millones o más.

No es la primera vez que Bad Bunny rompe barreras entre artistas latinos o de habla no inglesa.

En 2020, “El Último Tour del Mundo” se convirtió en el primer álbum completamente en español en encabezar la lista Billboard 200, mientras que en 2022, fue el primer artista de habla no inglesa en liderar la clasificación de Top Artists de fin de año de Billboard.

Igualmente, este año se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy a Mejor álbum del año por un disco completamente en español por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

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Bad BunnyConciertosEuropaMúsica urbana
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