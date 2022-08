CIUDAD DE MÉXICO.- A Aleks Syntek lo pone muy feliz que su hijo toque instrumentos y sea fan de The Beatles en lugar de “estar perreando”, así lo contó en una entrevista con el conductor Pedro Prieto; la crítica que el cantante mexicano le hace al reguetón data de hace varios años, y ahora, le parece buena idea que se pudiera multar a establecimientos que pongan esta música en horarios inapropiados.

“Si los reguetoneros quieren seguir diciendo cu** en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde hay abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen esa música”, expresó.

El intérprete de “Duele el amor” lamenta que en horas y lugares inadecuados se ponga reguetón, por ello siempre ha hablado de regulación, más no de prohibición como se dijo. “Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto, es invasivo. Eso se llama regulación”.

PUBLICIDAD

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/El Universal/México