Madonna regresará a los MTV Video Music Awards después de 23 años

La cantante Madonna regresará al escenario de los MTV Video Music Awards con una presentación en vivo, 23 años después de su última actuación en la ceremonia, según informó Variety.

La cantante pop inaugurará la edición de este año del evento, en el que se presentó por última vez en 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera. En aquella ocasión, las artistas protagonizaron uno de los momentos más comentados de la historia de los premios.

Madonna llega a la ceremonia con 11 nominaciones por su más reciente álbum, “Confessions II”, superando a Taylor Swift, quien obtuvo nueve, y a Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete cada una. La artista suma 19 premios en su trayectoria y anteriormente encabezó las nominaciones en 1990 y 1998.

“Confessions II”, continuación de su álbum de 2005 “Confessions on a Dance Floor”, debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 con 134,000 unidades equivalentes.

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El disco también registró su mejor semana de reproducciones en plataformas digitales, lo que ha generado especulaciones sobre una posible participación de Madonna en los próximos premios Grammy.

Con 19 galardones en su carrera, la cantante se encuentra entre las artistas más reconocidas en la historia de los VMA.

Su regreso al escenario se producirá durante una edición que tendrá lugar en el Peacock Theatre de Los Ángeles, la primera vez en nueve años que la ceremonia se celebra en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Snoop Dogg será el presentador de la gala, cuya transmisión está programada para el 27 de septiembre por CBS, MTV y Paramount+ Premium en Estados Unidos.