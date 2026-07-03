Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Confessions II”: el aplaudido regreso a las pistas de baile de Madonna

“Madonna ha creado su álbum más relevante en más de veinte años”, afirman los expertos sobre su nuevo proyecto musical

3 de julio de 2026 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madonna lanza su nuevo disco "Condessions II". (Silvia Izquierdo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos décadas después de su exitoso ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), Madonna regresa a las pistas de baile con ‘Confessions II’, una secuela de aquel álbum en el que reinterpreta su propio estilo y que ha sido muy bien recibido por la crítica especializada.

RELACIONADAS

“Madonna ha creado su álbum más relevante en más de veinte años. Esta gran dama del pop sigue sabiendo cómo hacernos mover”, afirma la prestigiosa revista británica NME del decimoquinto disco de la estadounidense, que sale a la venta en todo el mundo este viernes.

De “viaje nostálgico a la pista de baile” en su “álbum más vital en dos décadas”, le califica The Guardian, mientras que The Telegraph asegura que con este trabajo, la cantante de Michigan “reclama su corona”.

Para la BBC, “los primeros 30 minutos son impecables”, empezando por la hipnótica ‘I feel so free’, que recuerda a Donna Summer, pero cree que el álbum flojea un poco en el medio para elevarse en las canciones autobiográficas, como ‘Danceteria’.

Doce canciones (que llegan a 16 en las ediciones deluxe) que incluyen una colaboración con Sabrina Carpenter (‘Bring Your Love’, estrenada en el Festival de Coachella) y otra (‘The Test’) con su hija mayor, Lourdes León, conocida como Lolahol en su faceta musical.

Además hay un tema, ‘Fragile’, dedicado a su hermano Christopher Ciccone, fallecido en 2024 y con el que mantuvo una complicada relación. “When I’m alone I see you standing there and I feel whole” (Cuando estoy a solas, te veo ahí de pie, y me siento completa), dice la letra.

Hay además otro título, ‘Bizarre’ que habla sobre su primer marido, Sean Penn, según interpretan algunos medios estadounidenses por frases como “estrella de cine, ojos azul intenso. En Hollywood éramos el premio perfecto” o “extienden la alfombra para nosotros, pero no la compartes”.

‘I feel so free’, ‘Good for the soul’, ‘One step away’, ‘Danceteria’, ‘Read my lips’ (un tema con el colombiano Feid lanzado hace tres días), ‘Everything’, ‘Love without words’, ‘School’ y ‘My sins are my savior’ se unen a ‘Bring Your Love’, ‘Fragile’ y ‘Bizarre’, en el listado de las ediciones normales del disco, según precisa la web de Warner Music Australia.

‘The Test’, ‘Love Sensation’, ‘Betrayal’ y ‘L.E.S Girl’, son las cuatro canciones extra que se incluyen en las ediciones deluxe -de vinilo rosa translúcido, con una camiseta con el logo del disco o con cubierta especial- y también en la versión en cassette.

Un lanzamiento que ha estado precedido por diversos eventos en los que Madonna fue presentando gran parte del material de su nuevo álbum.

El 17 de abril cantó por sorpresa ‘Bring Your Love’, junto a Carpenter en Coachella y el 4 de junio celebro un concierto, también sin anunciar, en pleno Times Square, en Nueva York, donde mezcló nuevas canciones con algunos clásicos.

Al día siguiente presentó en el Festival de cine de Tribeca una obra musical visual que acompaña al disco. Un cortometraje de 13 minutos que anticipaba parte del repertorio de ‘Confessions II’ -en concreto seis temas- y en el que aparecían Carpenter, Feid, el actor Benedict Cumberbatch, la modelo Kate Moss o la cantante venezolana Arca.

Además, horas antes del lanzamiento oficial hay programados eventos especiales para escuchar el disco en ciudades como Londres, Melbourne, Madrid o Toronto.

‘Confessions II’, que se lanza cuando se pase de la medianoche de este viernes 3 de julio en cada país -es decir, la publicación en Nueva Zelanda ha sido 16 horas antes que en Nueva York-, está inspirado en los ritmos del house de Detroit y Chicago, según explico el productor Stuart Price a la prensa británica.

Un álbum que llega tras casi año y media de espera, desde que la reina del pop anunciara en octubre de 2024 que se metía en un estudio de grabación londineses con Price, que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024, y que produjo el primer ‘Confessions on a Dance Floor’.

Aunque trató de ser discreta, Madonna captó toda las miradas la llegar a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana en Milan que rindió homenaje al estilo de la estrella musical en los 90.Madonna a su llegada al desfile.
1 / 16 | Madonna se roba el "show" en desfile de Dolce & Gabanna con velo y corona. Aunque trató de ser discreta, Madonna captó toda las miradas la llegar a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana en Milan que rindió homenaje al estilo de la estrella musical en los 90. - Antonio Calanni
Tags
MadonnaMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: