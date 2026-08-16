¿Quién es Nyla Stone? La cantante de IA detrás del fenómeno viral “Ahora soy mi prioridad”

Seguramente ya la has escuchado, pero aún no sabes quién es. Con una potente voz y un mensaje de empoderamiento, la canción “Ahora soy mi prioridad” se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales en las últimas semanas.

Pero la sorpresa detrás de este éxito es que no es una cantante real, sino un proyecto musical desarrollado con Inteligencia Artificial.

Su nombre es Nyla Stone y, aunque se desconoce quién está detrás de su creación, en los créditos de sus canciones en Spotify aparece Desireé Perea Garrido como compositora, productora y responsable del sintetizador.

Un proyecto musical de soul y blues emocional

En la descripción de su canal de YouTube, Nyla Stone se presenta como un proyecto musical de “soul y blues emocional”, en el que cada canción nace de “experiencias reales y momentos que dejan huella”.

El proyecto explica que combina la creación artística con herramientas de Inteligencia Artificial para la producción de voces e instrumentación, aunque destaca que las letras tienen un origen humano y están inspiradas en vivencias, emociones y procesos personales y de transformación.

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“Cada tema refleja etapas como el amor, la pérdida, el crecimiento o el renacer”, señala la descripción del canal, que define la propuesta de Nyla Stone como una música que busca no solo ser escuchada, sino también acompañar a quienes se sienten identificados con sus historias.

La popularidad de Nyla Stone también se ha reflejado en las plataformas de streaming. Solo en Spotify, ya supera los 875 mil oyentes mensuales en Spotify, mientras que “Ahora soy mi prioridad” se acerca a los 5 millones de reproducciones.

El éxito también se ha trasladado a YouTube, donde acumula más de 39 millones de visualizaciones. Solo el videoclip de “Ahora soy mi prioridad”, generado con Inteligencia Artificial, acumula más de 4.8 millones de visualizaciones, y muchas de sus canciones ya superan el millón de vistas.

Sin embargo, Nyla Stone no es la única cantante que forma parte de una tendencia cada vez más visible en la música generada con Inteligencia Artificial

Otros proyectos como Lia Monroe y Ruby Black también han comenzado a ganar seguidores en plataformas digitales, demostrando que este tipo de propuestas musicales empiezan a encontrar su propio público.