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Meta limita el uso de una nueva herramienta de IA que accedía a imágenes públicas de Instagram

La empresa restringe el uso de su herramienta “Muse Image” tras las críticas por motivos de privacidad

12 de julio de 2026 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La decisión se tomó el viernes, menos de una semana después de que la empresa matriz de Instagram y Facebook lanzara Muse Image. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Meta ha eliminado una función de una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) lanzada recientemente tras recibir críticas por utilizar las cuentas de Instagram como material para crear imágenes generadas por la IA.

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La decisión se tomó el viernes, menos de una semana después de que la empresa matriz de Instagram y Facebook lanzara Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes disponible a través del asistente de inteligencia artificial de la empresa, Meta AI.

“Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y permitir a los usuarios decidir si su contenido público podía citarse de esta manera”, señaló la empresa en un comunicado. “Hemos tenido en cuenta los comentarios que indicaban que esta función no había dado en el blanco, por lo que ya no está disponible”.

Al igual que otras aplicaciones de IA capaces de generar imágenes, Muse Image crea imágenes a partir de las sugerencias de los usuarios. Pero, además, hacía que, de forma automática, las fotos publicadas en todas las cuentas públicas de Instagram pudieran ser utilizadas por la herramienta de IA como referencia a la hora de crear nuevas imágenes.

Esto provocó una avalancha de publicaciones en las redes sociales en las que se expresaban preocupaciones sobre la privacidad y se ofrecían instrucciones a los usuarios de Instagram para activar una opción que restringía el acceso de Muse Image a sus cuentas.

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Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe ofreció una visión global del desarrollo de la IA y su proyección en la Isla.

Hollywood tampoco tardó en expresar sus inquietudes sobre la función de generación de imágenes.

El sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ha pedido a sus afiliados que modifiquen la configuración de su cuenta de Instagram para proteger su imagen.

En un comunicado publicado en la red social X, SAG-AFTRA aplaudió la decisión de Meta de desactivar la función.

“Ante los bien conocidos riesgos que entrañan las réplicas digitales no consentidas, una función que fomentaba ese comportamiento resulta imprudente”, señaló el sindicato. “Agradecemos que se haya dejado de ofrecer. Es lo correcto”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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