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Unión Europea acusa a Meta de fallar en proteger a menores en Facebook e Instagram

Bruselas alega que las plataformas exponen a a niños a experiencias no aptas para su edad y evalúa posibles sanciones contra la empresa

29 de abril de 2026 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un logotipo de Meta. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Unión Europea acusó el miércoles a Meta de no impedir que los usuarios menores de edad accedan a Facebook e Instagram, en violación de las estrictas normas digitales del bloque que exigen que los sitios de medios sociales protejan a los menores.

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El Ejecutivo comunitario declaró que Meta Platforms carecía de medidas eficaces para impedir que los menores de 13 años se inscribieran, y que no hacía lo suficiente para identificar y retirar a los menores después de que hubieran abierto cuentas.

La edad mínima para abrir una cuenta en Facebook o Instagram es de 13 años.

El problema no es sólo que los niños tengan acceso. La Comisión Europea afirma que Meta tampoco está evaluando adecuadamente el riesgo de que los menores de 13 años se vean expuestos a “experiencias inadecuadas para su edad” en las plataformas.

Meta se mostró en desacuerdo con la decisión, alegando que dispone de medidas para detectar y eliminar cuentas de menores de 13 años.

“Entender la edad es un reto para toda la industria, que requiere una solución para toda la industria, y seguiremos colaborando constructivamente con la Comisión Europea en este importante asunto”, dijo la empresa en un comunicado, añadiendo que tendrá más que compartir la próxima semana sobre las medidas adicionales que planea poner en marcha en breve.

Bruselas se dirige al Meta con la Ley de Servicios Digitales, un amplio conjunto de normas que exige a las empresas tecnológicas que operan en el bloque de los 27 que hagan más por limpiar las plataformas en línea y proteger a los internautas.

Meta tiene ahora la oportunidad de responder a las conclusiones preliminares, antes de que la comisión emita su decisión final. Las infracciones pueden dar lugar a cuantiosas multas de hasta el 6% de los ingresos anuales de la empresa en todo el mundo.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, dijo que la investigación del bloque lanzado en 2024 encontró que Instagram y Facebook “están haciendo muy poco” para evitar que los niños tengan acceso a pesar de que sus propios términos y condiciones indican que “sus servicios no están destinados a menores de 13 años”.

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