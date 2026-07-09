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Meta invertirá miles de millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá

La instalación será la más grande de la empresa fuera de Estados Unidos

9 de julio de 2026 - 10:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La instalación se construirá en el condado de Sturgeon, Alberta, y funcionará con una termoeléctrica alimentada con gas natural (Tony Avelar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció que invertirá más de $9,100 millones de dólares para construir su primer centro de datos para inteligencia artificial en Canadá, que será el más grande que tenga fuera de Estados Unidos.

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La instalación se construirá en el condado de Sturgeon, Alberta, y funcionará con una termoeléctrica alimentada con gas natural que está siendo desarrollada por un consorcio que incluye a Pembina Pipeline Ltd., con sede en Calgary.

El ministro de Tecnología e Innovación, Nate Glubish, calificó el proyecto como “algo muy importante para Alberta” y manifestó que la provincia había creado un marco regulatorio para atraer inversiones en centros de datos.

Alberta ha estado cortejando a centros de datos hiperescalables a medida que se dispara la demanda de infraestructura de inteligencia artificial. Pero el rápido crecimiento de la IA ha alimentado preocupaciones por las enormes cantidades de electricidad y agua que requieren estas instalaciones, así como por la presión que ejercen sobre las redes eléctricas y las comunidades cercanas.

Debido a que la red eléctrica de Alberta no puede sostener múltiples grandes centros de datos de IA, la provincia está priorizando proyectos que construyan o aseguren su propia generación de energía, como Meta planea hacer.

Meta indicó que el centro de datos utilizará un sistema de enfriamiento de circuito cerrado que no extraerá agua de fuentes cercanas. La empresa también planea invertir 42 millones de dólares en infraestructura local, incluidas carreteras y sistemas de agua.

La semana pasada, Pembina Pipeline, Morgan Stanley Infrastructure Partners y Kineticor Asset Management anunciaron que seguirían adelante con el Greenlight Electricity Center en el condado de Sturgeon. Meta fue identificada como el cliente. Se espera que la planta eléctrica de 932 megawatts comience a operar en el segundo semestre de 2030.

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