Inteligencia artificial: cómo guiar su uso responsable

La inteligencia artificial se debe observar como una herramienta y no como un atajo para completar las tareas y las asignaciones de la escuela. Privarse de realizar alguna tarea puede impedir el aprendizaje y el entendimiento de una materia particular. Además, la inteligencia artificial puede brindar sugerencias adaptadas al buscador, pero carece del juicio y del razonamiento propio de los humanos, por lo que, cuando se trata de decisiones importantes, se debe aproximar la carga desde el pensamiento crítico e individual.

Fuente: Angela Watson, Teach students how to use artificial intelligence responsibly. Publicación: Truth for Teachers (22 de septiembre de 2024). https://truthforteachers.com/teach-students-how-to-use-artificial-intellig