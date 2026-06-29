WhatsApp permitirá utilizar nombre de usuario sin compartir tu número de teléfono
Desde este lunes quedó abierto el periodo para reservar nombres de usuario
29 de junio de 2026 - 5:00 PM
29 de junio de 2026 - 5:00 PM
WhatsApp ha comenzado el proceso para que los usuarios puedan adoptar en la aplicación un nombre para ser identificados en lugar de su número de teléfono y, aunque esta funcionalidad tardará unos meses en estar operativa, desde este lunes se pueden reservar esos nombres.
La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada usuario podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones, informó la aplicación de mensajería en su blog.
La entrada en funcionamiento de los nombres de usuario se hará de forma gradual en los próximos meses.
Una vez esté disponible, quienes lo deseen podrán identificarse con un nombre de usuario. Sin embargo, la persona que quiera contactarles por primera vez deberá conocer ese nombre de forma exacta.
Además, los usuarios podrán configurar una “clave de nombre de usuario”, de modo que cualquier persona que intente contactarles por primera vez mediante ese nombre necesitará dicha clave.
El blog de WhatsApp también aclara que no habrá un directorio para buscar nombres de usuario ni sugerencias automáticas. “Las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez”, indicó la compañía.
Desde este lunes quedó abierto el periodo para reservar nombres de usuario y WhatsApp puso a disposición de los interesados un generador de nombres para facilitar el proceso.
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