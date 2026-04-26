Cómo hacer un detox digital

Aunque el 46 % de los puertorriqueños ha manifestado su intención de desintoxicarse de la tecnología por su salud mental, según lo reveló el Digital Trends Study 2025 de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME, por sus siglas en inglés), lo cierto es que el camino para lograrlo requiere algo más que un simple deseo.

En muchos casos, el estar pegado a los aparatos digitales puede convertirse en una adicción, comparable al uso de sustancias controladas que, con el tiempo, limita la capacidad para tomar decisiones propias, desconectando a la persona de su entorno.

La doctora Frances Díaz Urrutia, especialista en psicología clínica y psicología industrial organizacional, indicó que “la tecnología nunca ha sido el problema real”.

“El problema de la adicción, tanto a las redes (sociales), como al celular y los videojuegos, radica en que dejamos de tomar decisiones propias y nos sumergimos en esta oleada que nos ofrece la dopamina y no queremos desconectarnos, o no buscamos la fuerza interior para desconectarnos”, explicó.

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“Nuestro sistema nervioso tiene neurotransmisores y la dopamina es uno de ellos. Entonces, el placer, los triunfos, el ganar, estos rush que te dan los juegos, los videos, te dan una gratificación instantánea a esas interacciones digitales que te van activando un circuito de placer del cerebro”, advirtió.

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Por eso, aconsejó poner en práctica un detox digital consciente, el cual no persigue que la persona se desconecte totalmente del mundo, sino que aprenda a reconectarse consigo mismo, en cuanto a “la atención, concentración con tu propio cuerpo y con tus valores”.

Sin embargo, señaló que una desintoxicación a la tecnología debe ser un acto voluntario, “para adultos con conciencia, pues presenta muchas similitudes con la adicción a las drogas porque se activan los circuitos cerebrales de recompensa, refuerzos positivos o negativos y va a provocar un síndrome de abstinencia”.

“Entonces, cuando se empiece a querer hacer este detox, va a tener síntomas negativos en esa persona, entre estos, ansiedad y cambios de humor; como si estuviera en una retirada de sustancias (controladas)”, reveló.

Recomendaciones

1. Desactiva las notificaciones.

“No tienes que estar oyendo las notificaciones cuando intentas trabajar o compartir en familia en una cena. Desactívalas, porque el solo oírlas va a crear una ansiedad de querer ver quién te escribió, quién te está llamando y eso es lo que queremos evitar”, aconsejó.

2. Establece límites de tiempo y espacio.

En este punto, dijo, “la persona puede establecer una regla de que, en la mesa del comedor no se usa el celular, así como establecer cuánto tiempo lo usará y en qué lugar”.

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“Lo ideal es que, al menos, una hora antes de dormir no estén en una pantalla para que el cerebro pueda generar la melatonina, porque la pantalla es la que evita que se genere la melatonina y eso puede traer problemas de sueño”, enfatizó.

3. Reemplaza los hábitos.

Según la especialista, uno de los consejos para desintoxicarse de la tecnología es sustituyendo el tiempo que pierde “pasando las pantallas”, por actividades que no requieran de la presencia digital.

“Puedes hacer actividades como leer, oír música, hacer ejercicio o jardinería. Hay personas que les gusta hacer manualidades, otros juegan con los LEGO. Que sea algo que le guste y que no sea digital”, indicó.

4. Limita las aplicaciones en el celular.

“Borra, temporalmente, las aplicaciones más adictivas, entre estas, los juegos. Además, establece horarios para ellas”, dijo.

Este comportamiento, aseguró, afecta también “el bolsillo porque eso lo cobran. Hay personas que gastan demasiado en eso y no entienden dónde está su dinero a consecuencia de estos gastos tan grandes”.

5. Mantén el celular fuera de la vista mientras se carga.

Al ser una adicción, de acuerdo con la psicóloga, la persona tendrá que colocar el aparato electrónico en un lugar lejos de su vista inmediata, mientras se carga.

Si no puedes, busca ayuda

“Recuerda que estamos en un detox, rompiendo en frío y, entonces, lo ves y lo vas a querer buscar. Igual que cuando intentas dejar los carbohidratos que ves las galletitas y las quieres. Entonces, si ves el celular, vas a querer ir tras el celular”, dijo.

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De otra parte, mencionó que, “en casos más extremos, será necesario que la persona se deje acompañar en estos procesos con terapia cognitiva conductual, para ver por qué está en esta situación”.

Asimismo, “hay que ver si existen otros trastornos, problemas o situaciones que acompañan esta adicción a las redes sociales”.

“No olvides que el detox va a generar incomodidad y ansiedad, pero luego de la primera o segunda semana, va a desaparecer. Pero, esas primeras dos semanas serán difíciles y, no es que vas a eliminarlo del todo porque, en realidad, necesitas la tecnología. Si no que vas a reevaluar y controlar su uso, al igual que el acceso continuo a las noticias”, sentenció.

“Es importante que, si la adicción es severa, busques ayuda profesional. La tecnología es buena, es el mal uso que le das. Es como todo en la vida porque el exceso hace daño”, concluyó.