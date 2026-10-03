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“La Granja VIP 2” tendrá un nuevo participante: ¿Quién es?

Un nuevo “granjero” ingresará el “reality” esta semana

3 de octubre de 2026 - 9:09 AM

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La Granja VIP es una producción de TV Azteca. Sumu (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La segunda temporada de “La Granja VIP 2” tendrá un nuevo integrante.

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La presentadora Kristal Silva anunció que el participante número 21 se incorporará a la competencia este domingo, 4 de octubre, durante la cuarta gala de nominación.

La revelación ocurrió el viernes durante la emisión del programa “Venga la alegría”, donde Silva adelantó que la llegada del nuevo concursante podría cambiar la dinámica del reality.

“Una nueva sorpresa está por llegar: el granjero o granjera 21, que sacudirá por completo ‘La granja VIP’ (...) Este domingo, 8 de la noche”, expresó la conductora, según reportó TVNotas.

La incorporación ocurre luego de que Pablo Montero se convirtiera en el participante número 20 de la temporada. Hasta ese momento, su llegada parecía ser la última adición al grupo.

¿Quién será el nuevo participante?

Por el momento, la producción no ha revelado la identidad del nuevo concursante ni ha ofrecido pistas oficiales sobre quién podría ser.

Tras conocerse el anuncio, en redes sociales comenzaron a circular nombres de posibles candidatos, entre ellos Adrián Marcelo y Manola Díez. Sin embargo, ninguno ha sido confirmado por la producción.

El nuevo participante se integrará a la competencia este domingo, cuando también se conocerá quién será el cuarto eliminado de la temporada.

La segunda temporada del reality ya ha dejado fuera de competencia a Abigail Paik, conocida como “la Coreañera”, María Karunna y Carlos Trejo. Entre los participantes que continúan figuran Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González, Kunno, Niurka Marcos, Julio Camejo, Daniela Alexis “Bebeshita”, Pablo Montero, Pascal Nadaud, Mario Osuna “Mono”, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, Mónica Escobedo, Natalia Alcocer y Pimpinela Escarlata.

La segunda temporada de “La granja VIP” puede seguirse en streaming a través de Disney+. Las galas y contenidos de TV Azteca también están disponibles en sus plataformas digitales.

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