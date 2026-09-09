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¿Romperá la mala racha?: Niurka Marcos busca su primer triunfo en “La Granja VIP 2”

La vedette aún no ha conseguido alzarse con la victoria en ninguno de los formatos en los que ha participado

9 de septiembre de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Niurka Marcos fue la primera participante de la segunda edición de "La casa de los famosos" en ser confirmada. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La nueva temporada de “La Granja VIP 2” ya comenzó en TV Azteca, y una de las participantes que más expectativa ha generado es Niurka Marcos. La cantante y actriz cubana se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y mediáticas de la televisión hispana, lo que la ha convertido en una apuesta recurrente para los “reality shows”.

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Sin embargo, a pesar de su popularidad y de ser considerada una de las concursantes más fuertes en cada edición en la que participa, la vedette aún no ha conseguido alzarse con la victoria en ninguno de estos formatos. Por ello, llega a “La Granja VIP 2026″ con la esperanza de romper esa racha y conquistar, por fin, un “reality show”.

Confía en sus fortalezas para llegar lejos

Entre las cualidades que considera favorables para esta competencia, la cubana ha destacado su afinidad con los animales. La convivencia diaria con ellos, así como las tareas de cuidado que exige el programa, podrían convertirse en una ventaja para la artista durante su permanencia en la granja.

Los realities en los que ha participado

A lo largo de su carrera, la cubana ha formado parte de diversos programas de competencia, donde ha demostrado habilidades para el canto, el baile y el entretenimiento, además de una personalidad explosiva que suele generar conversación entre el público.

Estos son algunos de los realities en los que ha participado:

  • “La Granja VIP” (2026)
  • “La Mansión VIP” (2026)
  • “La Casa de los Famosos All-Stars” (2025)
  • “La Casa de los Famosos” (2022)
  • “México Baila” (2013)
  • “Mira Quién Baila” (2010-2011)
  • “Big Brother VIP 3″ (2005)

A pesar de sus destacadas participaciones, Marcos no ha logrado alcanzar el triunfo en ninguno de estos concursos. Ahora, la expectativa está puesta en su desempeño en la segunda temporada de “La Granja VIP 2″, donde buscará implementar estrategias que le permitan mantenerse en la competencia y aspirar al gran premio.

La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes.Alfredo AdameErubey de Anda
1 / 23 | Estos son los 23 nuevos habitantes en "La casa de los famosos All-Stars". La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes. - Suministrada
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Niurka MarcosReality Showstelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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