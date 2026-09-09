Nawat explica sus cuestionamientos sobre Miss Universe 2026: “Quiero proteger a Puerto Rico”

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil volvió a pronunciarse sobre la celebración de Miss Universe 2026 en Puerto Rico y, esta vez, aseguró que sus cuestionamientos no buscan la cancelación del certamen, sino mayor transparencia.

Sus declaraciones llegan un día después de que instara al Gobierno de Puerto Rico a verificar el destino y uso de los fondos relacionados con el evento, que está pautado para celebrarse en noviembre en la isla.

“Respecto a Puerto Rico, permítanme también ser absolutamente claro: Nunca he pedido la cancelación de la 75.ª edición de Miss Universe en Puerto Rico. Quiero que la 75.ª edición de Miss Universe se lleve a cabo exitosamente en Puerto Rico. Mi preocupación surge precisamente porque respeto a Puerto Rico, a su gente, sus instituciones y su reputación internacional. Sin embargo, considero que existe una cuestión seria que Puerto Rico y sus autoridades responsables deberían considerar cuidadosamente”, sostuvo en el extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

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En su mensaje, Itsaragrisil también dirigió sus cuestionamientos hacia Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, empresa propietaria de la organización Miss Universe y vinculada a la celebración del certamen en Puerto Rico.

“La persona que representa al lado occidental en relación con este evento ha sido vinculada públicamente con acusaciones y procesos penales de extrema gravedad en México, incluyendo señalamientos relacionados con crimen organizado, tráfico de armas de fuego, tráfico y comercialización ilícita de hidrocarburos, actividades relacionadas con narcóticos y transacciones financieras que, según se alega, estarían vinculadas con actividades ilícitas”.

“Estas no son acusaciones creadas por mí. Han sido objeto de investigaciones y procedimientos en los que ha participado la Fiscalía General de la República (FGR) de México, y han sido ampliamente reportadas a nivel internacional. Reconozco plenamente el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de conformidad con la ley”, alegó.

A partir de estos señalamientos, el empresario tailandés planteó una serie de interrogantes dirigidas al Gobierno de la isla.

“Por lo tanto, mi preocupación respecto a Puerto Rico es sencilla: ¿Se ha llevado a cabo una debida diligencia adecuada?, ¿Se siente Puerto Rico cómodo teniendo su nombre y sus instituciones públicas vinculados contractualmente con una persona que enfrenta acusaciones de esta gravedad?, ¿Se ha evaluado adecuadamente el posible impacto reputacional sobre Puerto Rico —tanto a nivel nacional como internacional—?”, cuestionó.

“Estoy pidiendo a Puerto Rico que haga las preguntas. Porque la 75.ª edición de Miss Universe no es simplemente un evento comercial privado. Lleva consigo el nombre, la reputación, los recursos y la imagen internacional de Puerto Rico”.

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Itsaragrisil insistió en que sus cuestionamientos responden, según explicó, a su interés de evitar que Puerto Rico pueda verse involucrado indirectamente en situaciones que posteriormente sean objeto de investigaciones por parte de las autoridades.

“Mi preocupación es que Puerto Rico nunca se encuentre inadvertidamente asociado o involucrado en una transacción, acuerdo financiero o estructura corporativa que posteriormente pueda adquirir relevancia en una investigación por parte de las autoridades del orden público. Estas preguntas no deben interpretarse como un ataque contra Puerto Rico. Se plantean porque quiero proteger a Puerto Rico. Si cada acuerdo fue debidamente autorizado, cada pago fue dirigido correctamente, cada transacción fue legítima y cada aprobación corporativa fue obtenida de manera adecuada, entonces la transparencia debería fortalecer —no amenazar— la 75.ª edición de Miss Universe. Puerto Rico merece esa certeza. Las candidatas merecen esa certeza. Nuestros directores nacionales, patrocinadores, socios y la marca Miss Universe merecen esa certeza. Por eso estoy pidiendo transparencia, no cancelación”, finalizó Itsaragrisil.

La controversia

Los nuevos señalamientos se producen en medio de la controversia que surgió esta semana luego de que Itsaragrisil cuestionara públicamente el manejo de fondos relacionados con la celebración del certamen en Puerto Rico.

La mañana del martes, Itsaragrisil señaló que, supuestamente, Raúl Rocha Cantú habría desviado dinero de la Compañía de Turismo a sus cuentas personales.

“Si quieren seguir adelante con la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que resolver el problema de inmediato. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y con su dinero desaparecido”, expresó el también director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

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Ante estas alegaciones sobre una supuesta desviación de fondos públicos, la Compañía de Turismo se desvinculó de la controversia y señaló que se trata de un asunto interno de la organización del certamen internacional.

Cabe recordar que el Gobierno de Puerto Rico realizó en abril el pago acordado de $8.7 millones a la organización del certamen internacional.

Más tarde, la organización de Miss Universe publicó un comunicado en el que recordó nuevamente las funciones del empresario tailandés dentro de la estructura del certamen y afirmó que su participación se limita a su rol como director nacional bajo una licencia, que se encuentra en revisión. Asimismo, reiteró que la celebración del certamen en Puerto Rico seguía en pie.