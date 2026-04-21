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¡Misterio en Coachella! Desaparece el vestuario de Madonna y ofrece recompensa

La cantante desea recuperar el icónico atuendo que usó en la presentación de Sabrina Carpenter

21 de abril de 2026 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madonna fue la artista invitada en el show de Sabrina Carpenter en el festival de Coachella. (Instagram / Madonna) (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - La leyenda del pop Madonna ofrece desde ayer, lunes una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució este fin de semana en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

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Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas”, denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”, agregó.

La cantante de éxitos como “Hung Up” hizo un llamado para que el público que supiese sobre su paradero se ponga en contacto con su equipo. “Ofrezco una recompensa por su devolución”, sentenció.

La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dueto ‘Vogue’ y ‘Like A Prayer’ y una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio el pasado miércoles de su nuevo disco, ‘Confessions On a Dance Floor. Part II’, que saldrá el 3 de julio.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un “regreso a la pista de baile”.

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MadonnaCoachellaRobos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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