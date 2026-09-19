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Lady Gaga tuvo a su hija a través de un vientre de alquiler

La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. en Los Ángeles

19 de septiembre de 2026 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lady Gaga junto a Michael Polansky. (BENJAMIN CREMEL)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lady Gaga dio la bienvenida a su hija Rose Bean Polansky junto a su prometido, Michael Polansky, a través de un vientre de alquiler (o gestación subrogada), según TMZ.

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La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. (hora del Pacífico) en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

El doctor Robert Katz, el obstetra-ginecólogo que ayudó a Ciara y Russell Wilson a dar la bienvenida a su hija, Sienna, fue quien atendió el parto de Rose, detalló el medio.

La pareja aún no confirma la llegada del bebé tras los rumores que circulan desde el 11 de septiembre.

Gaga y Polansky hicieron pública su relación en 2020.

Lady Gaga, una diva icónica que se reinventa en cada cambio de tendencia, lo hace mientras lucha su propia batalla contra el dolor crónico al padecer de fibromialgia desde 2017.La actriz australiana Naomi Watts ha hablado abiertamente de su menopausia precoz: “El sentimiento de invisibilidad desde que dejas de ser fértil”. El bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, compartió su actual batalla contra el trastorno de pánico. En una conmovedora carta abierta a sus fans a través de su página web, reveló que su tema ‘This Is the Song’, nació en medio de un ataque de pánico.
1 / 10 | Famosos hablan de sus enfermedades. Lady Gaga, una diva icónica que se reinventa en cada cambio de tendencia, lo hace mientras lucha su propia batalla contra el dolor crónico al padecer de fibromialgia desde 2017. - Archivo
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