Lady Gaga tuvo a su hija a través de un vientre de alquiler
La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. en Los Ángeles
19 de septiembre de 2026 - 8:52 AM
19 de septiembre de 2026 - 8:52 AM
Lady Gaga dio la bienvenida a su hija Rose Bean Polansky junto a su prometido, Michael Polansky, a través de un vientre de alquiler (o gestación subrogada), según TMZ.
La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. (hora del Pacífico) en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.
El doctor Robert Katz, el obstetra-ginecólogo que ayudó a Ciara y Russell Wilson a dar la bienvenida a su hija, Sienna, fue quien atendió el parto de Rose, detalló el medio.
La pareja aún no confirma la llegada del bebé tras los rumores que circulan desde el 11 de septiembre.
Gaga y Polansky hicieron pública su relación en 2020.
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