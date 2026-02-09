Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lady Gaga, Ricky Martin, Rosalía y Residente elogian a Bad Bunny por su actuación en el Super Bowl

Las estrellas alabaron el espectáculo del medio tiempo y la manifestación cultural puertorriqueña

9 de febrero de 2026 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lady Gaga durante su participación en el medio tiempo del Super Bowl 60 en Santa Clara, California. (AP Photo/Brynn Anderson) (Brynn Anderson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente y dos de los cantantes que participaron en el espectáculo, Ricky Martin y Lady Gaga, alabaron el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl, que hizo historia al ser el primer artista con un repertorio íntegramente en español.

RELACIONADAS

Varios artistas arroparon al boricua en el escenario repleto de símbolos de su Puerto Rico natal. Fue el caso de Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman.

Lady Gaga, que actuó junto a Bad Bunny, dijo en Instagram: “Fue un gran honor para mí formar parte del espectáculo de medio tiempo de Benito. Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Benito, gracias Lady Gaga”, señaló Ricky Martin, que actuó en el concierto.

La cantante Rosalía compartió una historia en Instagram con imágenes del evento y el mensaje “Felicidades leyenda”.

Cardi B, que estuvo presenten en el escenario como invitada, aunque no cantó, le dedicó un “Felicitaciones” también en los mensajes temporales de la red.

Residente, que es amigo personal de Benito Ocasio -nombre real del Bad Bunny-, compartió una publicación con una serie de imágenes de ambos cantantes juntos abrazándose y con el mensaje “Orgulloso de ti x100pre”, en relación al primer disco del boricua.

La estrella de pop-country Kacey Musgraves compartió en la red X el mensaje “Bueno, eso me hizo sentir más orgullosamente estadounidense que cualquier cosa que haya hecho Kid Rock”, en referencia al concierto alternativo que contó con más de 6 millones de espectadores en Youtube.

La rapera Doechii en X, y Jennifer Lopez y Shakira en Instagram también compartieron halagos al cantante y su actuación.

La principal crítica vino del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que el espectáculo fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra de lo que dijo.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!“, dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Bad Bunny se ha convertido en uno de los portavoces de la lucha contra las redadas migratorias del Gobierno de Estados Unidos y ICE, su actuación de anoche se ha convertido en un símbolo de orgullo de la comunidad latina en Estados Unidos y en todo el mundo.

Tags
Super BowlBad BunnyRosalía
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
