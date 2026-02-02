Lady Gaga llora por Bad Bunny: “Estoy tan feliz por él”
Conoce todo lo que dijo la artista sobre el primer cantante boricua en ganar el Grammy de Mejor Álbum del Año
2 de febrero de 2026 - 9:08 AM
Tras el triunfo histórico de Bad Bunny al alzarse como ganador del premio a Mejor Álbum del Año en los Grammy 2026, la cantante Lady Gaga, quien competía con el puertorriqueño se emocionó hasta las lágrimas en plena ceremonia.
Mientras Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, se convirtió en el primer puertorriqueño en alcanzar el codiciado gramófono dorado, las cámaras captaron a Lady Gaga visiblemente conmovida hasta las lágrimas.
Bad Bunny dedicó el galardón a todos los inmigrantes que dejaron su patria en busca de sus sueños.
“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su país para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio“, señaló Bad Bunny, quien, además ganó el premio Mejor Álbum de Música urbana con el arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.
Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.
Lady Gaga fue entrevistada sobre su reacción durante el momento.
“Estoy tan feliz por él… Es un músico y un ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante. Lo que está pasando en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablen de lo que es correcto”, declaró la cantante ante los micrófonos del programa ET.
Fuera de cámara y en fotos y videos que circulan en las redes sociales se observa otro gesto que tuvo Lady Gaga hacia Bad Bunny cuando lo sorprendió con un abrazo de espalda durante la ceremonia.
Bad Bunny reaccionó al sentir a Lady Gaga a sus espaldas y de inmediato sonrío, dejando caer su cabeza al respaldo de la silla en señal de alivio y felicidad.
