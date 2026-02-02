Opinión
Estos fueron los ganadores de los Grammy 2026

Conoce la lista oficial de los premiados en la ceremonia en Los Ángeles

2 de febrero de 2026 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny, a la derecha, recibe el premio al mejor álbum de música urbana por "Debí tirar más fotos" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy. Marcello Hernandez, a la izquierda, y Karol G observan desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El rapero californiano Kendrick Lamar lideró este domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

RELACIONADAS

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Álbum del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny.

Grabación del año

‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año

‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Finneas, a la izquierda, y Billie Eilish aceptan el premio a la canción del año por "Wildflower" durante la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Finneas, a la izquierda, y Billie Eilish aceptan el premio a la canción del año por "Wildflower" durante la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Mejor nuevo artista

Olivia Dean.

Mejor productor del año de música no clásica

Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica

Amy Allen.

Mejor álbum vocal de pop

‘Mayhem’ – Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual

‘Messy’ — Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum de música urbana

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

Mejor grabación de dance pop

‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional

‘A Matter of Time’ — Laufey.

Mejor álbum de rock

‘Never Enough’ — Turnstile.

Mejor álbum de rap

GNX – Kendrick Lamar.

Mejor video musical

‘Anxiety’ — Doechii.

Mejor álbum de teatro musical

‘Buena Vista Social Club’.

Mejor portada de disco

‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Mejor álbum de pop latino

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música urbana

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

El momento en que Bad Bunny se derrumbó en lágrimas al ganar Álbum del Año en los Grammy

El momento en que Bad Bunny se derrumbó en lágrimas al ganar Álbum del Año en los Grammy

¡Orgullo de Puerto Rico! Este fue el emotivo mensaje de la estrella boricua al recibir el importante galardón.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

Mejor álbum de jazz latino

‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor álbum de música latina tropical

‘Raíces’ — Gloria Estefan.

Mejor interpretación de música global

‘EoO’ — Bad Bunny.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
