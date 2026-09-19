Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.
“Resident Evil” encuentra una nueva vida en el cine
Zach Cregger convierte la adaptación del videojuego en una experiencia de horror
18 de septiembre de 2026 - 3:00 PM
18 de septiembre de 2026 - 3:00 PM
Esta versión de “Resident Evil” gira alrededor de Bryan (Austin Abrams) un joven que tiene que poner varias de sus crisis personales en pausa para hacer una entrega especial y urgente en Raccoon City. Tratando de cumplir con este trabajo se convierte en una pieza clave para tratar de detener un virus que podría destruir a toda la humanidad.
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