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prima:“Resident Evil” encuentra una nueva vida en el cine

Zach Cregger convierte la adaptación del videojuego en una experiencia de horror

18 de septiembre de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Austin Abrams en una escena de "Resident Evil". (Sony Pictures via AP)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Esta versión de “Resident Evil” gira alrededor de Bryan (Austin Abrams) un joven que tiene que poner varias de sus crisis personales en pausa para hacer una entrega especial y urgente en Raccoon City. Tratando de cumplir con este trabajo se convierte en una pieza clave para tratar de detener un virus que podría destruir a toda la humanidad.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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