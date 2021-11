Los zombis de “Resident Evil” tienen a una nueva enemiga con Kaya Scodelario, la actriz británica que protagoniza “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” y que aspira a relanzar con esta cinta la famosa saga de acción, terror y muertos vivientes que lideró durante años Milla Jovovich. “Creo que nos resulta fascinante la idea de que los muertos puedan regresar”, dijo Scodelario en una videollamada con Efe.

La actriz conocida por la serie “Skins” (2007-2013), la trilogía de “Maze Runner” y la cinta “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” (2017) se pone ahora al frente de “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, película que llega este miércoles a los cines estadounidenses bajo la dirección de Johannes Roberts.

Este nuevo título echa la vista atrás para narrar la historia de los temibles experimentos de The Umbrella Corporation en Raccoon City que acabarían dando pie a un apocalipsis zombi.

“Resident Evil” presentó su primer videojuego en 1996 y, desde entonces, esta franquicia de Capcom se ha convertido en una de las más exitosas de la historia del ocio digital. Sus adaptaciones al cine también tuvieron un gran recorrido entre el público pese a que la crítica las recibió con escaso aprecio.

Las seis cintas de esta saga, que van desde “Resident Evil” (2002) hasta “Resident Evil: The Final Chapter” (2017), recaudaron entre todas y en todo el mundo más de 1.200 millones de dólares con Milla Jovovich como estrella.

La idea detrás de “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” es darle un nuevo impulso a “Resident Evil” con una película muy noventera, que apuesta más por el terror que por la acción, y que trata de seguir los códigos del videojuego original.

Pregunta: Se estrena en esta cinta como Claire Redfield, uno de los personajes más importantes de “Resident Evil”. ¿Qué hace especial a este papel dentro de la saga?

Respuesta: Creo que la razón por la que ha sido tan querida durante tanto tiempo es porque los otros personajes son soldados de élite o policías muy entrenados, pero Claire no es así. Es como la versión callejera y rock and roll de todo eso.

Es un poco más desordenada, desaliñada y atrevida. Eso es lo que definitivamente me atrajo de ella y lo que creo que mucha gente ama de ella también. Eso era realmente lo que quería traer a esta película: esa versión de Claire de los videojuegos a la que nadie le dice lo que tiene que hacer.

P.- Claire también lidia con un trauma personal en la cinta.

R.- En el comienzo de la película la conocemos como niña en el orfanato y recorremos todo lo que ella experimentó. Luego deja atrás su hogar, está lejos durante mucho tiempo y creo que nunca piensa en volver.

Pero entonces encuentra una información que necesita compartir con su hermano. En esencia tiene que enfrentarse a sus demonios.

Cuando se reúne con su hermano, no es exactamente una bonita y cálida reunión. Hay tensión porque ella arrastra ese trauma y está bastante enfadada con su hermano mientras que él todavía no la cree a pesar de todos estos años. Pero pronto se dará cuenta de que estaba muy equivocado.

LA SAGA TRAS JOVOVICH

P.- ¿Cómo afrontó el reto de tomar el relevo de Milla Jovovich en “Resident Evil”?

R.- Yo también crecí con esas películas. Me acuerdo de verlas en los primeros años de la década de los 2000. Eran muy de su época y eso estaba genial: la música, las ropas, las luces... Era todo muy brillante y estaba en ese mundo tecnológico con el que todos estábamos muy emocionados en el cambio de siglo.

Pero lo que hemos intentado aquí es algo bastante diferente.

Llevamos la película a los años 90. Es una película con un tono mucho más oscuro. En cualquier caso, me parece que ambas (versiones de la saga) pueden existir en el universo de “Resident Evil”.

De Milla Jovovich pienso que es asombrosa y que hizo un trabajo increíble con su personaje. Mantener ese físico durante tantísimo tiempo me parece súper impresionante así que solo puedo confiar en que yo pueda hacer lo mismo con mi personaje.

P.- Los muertos vivientes han tenido una especie de “revival” en cine y televisión en los últimos años. ¿Por qué cree que resultan tan interesantes?

R.- Creo que nos resulta fascinante la idea de que los muertos puedan regresar. También me parece que está guay que tengamos diferentes variaciones de estos zombis. Tenemos los que andan muy despacio como en “The Walking Dead” y también están los que son muy rápidos en la acción.

Aunque para mí, lo que más extravagante me parece de los zombis es de lejos el sonido que hacen, eso de que parece que se ahogan en sangre o como si hicieran gárgaras. Y también su desesperación. Creo que ver eso en la pantalla es algo verdaderamente aterrador.