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“El Duelo de La Sociedad”: Seis soneros se enfrentan al reto de improvisar sobre la clave

Llevarán el soneo a distintos escenarios de la Isla en una iniciativa que busca acercar al público a esta expresión

19 de septiembre de 2026 - 1:00 PM

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El Duelo de La Sociedad (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La improvisación, la agilidad y el sabor del soneo volverán a ocupar el centro del escenario con El Duelo de La Sociedad, una plataforma cultural que reunirá a seis soneros en un recorrido por distintos puntos de Puerto Rico para mantener vivo el arte de la improvisación salsera.

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El proyecto nace de la orquesta La Sociedad con el fin de preservar y promover una tradición que por generaciones ha distinguido a grandes intérpretes de la salsa y la música afrocaribeña. Willito Otero, Kayvan Vega, Alexánder López, Erick López, Julio López y José Luis De Jesús serán los protagonistas de esta primera edición, llevando la antorcha del soneo a escenarios alrededor de la Isla.

“Siendo Puerto Rico la capital de la salsa, tenemos la misión de mantener vivo el legado de una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura: el soneo. Ese arte de improvisar sobre la clave, guapear y probarse ante el público se ha perdido. Necesitamos desarrollar soneros y lograr que ese arte no se quede solo en los estudios de grabación. Hay que acercarlos a la gente, crear espacios en las canciones para que soneen y producir eventos con ese fin. Por eso creamos este proyecto”, estableció Galdy Santiago, productor y director de La Sociedad.

“El Duelo de La Sociedad” se dividirá en seis fogueos y una gran final. Los fogueos servirán como escenario para que los participantes midan sus destrezas, desarrollen su capacidad de improvisación y se enfrenten musicalmente ante el público. Cada evento contará con la participación en vivo de la orquesta La Sociedad y el esperado encuentro entre los soneros.

La ruta del soneo llegará a El Vaso Rojo, en Canóvanas; El Campo Es Leña, en Adjuntas; El Watusi, en Santurce; Forest Hills Liquor Store, en Bayamón; Casa Histórica de la Música, en Cayey; y El Punto Sabroso, en Cataño.

La última parada de este recorrido será el 18 de octubre de 2026 en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Viejo San Juan, donde se celebrará la gran final. Allí, los seis soneros demostrarán quién logra destacarse por su improvisación, dominio escénico, creatividad, métrica y capacidad de conectar con el público. Un panel de jueces y la fanaticada presente definirán ese día al “Sonero del Pueblo”.

“Queremos que una nueva generación pueda descubrir lo que significa pararse frente a una orquesta, escuchar una frase y responder en el momento con ingenio, ritmo y personalidad. El Duelo nace para celebrar a nuestros soneros, pero también para volver a poner al público frente a esa experiencia”, expresó Santiago.

La entrada a los seis fogueos será libre de costo. Los boletos para “Duelo de La Sociedad – Gran Final” están disponibles a través de Ticketera. Los recaudos por concepto de venta de boletos se destinarán como aporte cultural a la Escuela de Bellas Artes de Peñuelas.

Las fechas de los fogueos y los detalles de la gran final serán anunciados próximamente a través de la cuenta de Instagram de El Duelo de La Sociedad, @elduelodelasociedad

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MúsicaSalsa
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