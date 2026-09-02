Humberto Ramírez celebra los 100 años de Tite Curet Alonso con un homenaje de jazz

La prolífera obra de Catalino “Tite” Curet Alonso trascenderá nuevamente los géneros musicales hasta llegar al lenguaje del jazz en manos del trompetista, compositor y arreglista puertorriqueño Humberto Ramírez, quien prepara un concierto para conmemorar los 100 años del natalicio del reconocido compositor.

El espectáculo, titulado “Canciones de Tite Curet Alonso: 100 años de cantar”, surge de un proyecto musical que Ramírez desarrolló hace varios años y que posteriormente dio paso a la producción discográfica “Catalino: Canciones de Tite Curet Alonso”.

El músico se unió al Comité del Centenario del Natalicio de Catalino “Tite” Curet Alonso en apoyo a las diversas actividades que realicen para festejar la vida del compositor que cuenta con más de 2,000 composiciones en el pentagrama latino.

Ramírez precisó hoy, miércoles, en conferencia de prensa, que su intención es rendir homenaje a Curet Alonso desde una perspectiva distinta al tomar las canciones más conocidas y llevarlas al jazz. En ese sentido, indicó que los arreglos musicales permanecen intactos, y junto al acompañamiento del Big Band de 20 músicos harán adaptaciones al ritmo del jazz.

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El concierto será el domingo, 1 de noviembre a las 5:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce. Parte del repertorio que interpretará junto a su Big Band son temas incluidos en su reciente álbum y otros éxitos.

“Como músico puertorriqueño, honrar, respetar, tocar, e interpretar la música de Tite es y será siempre un honor. Tite no está físicamente para estar con nosotros, pero sí su alma poeta está con nosotros”, expresó Ramírez.

La primera canción que Ramírez llevó a su propuesta de jazz fue “Marejada feliz”, cuyo resultado lo motivó a continuar explorando otras composiciones del autor. De ese proceso nació luego el disco en honor a Curet Alonso, donde también incluyó “Alma poeta”, una composición original de Ramírez inspirada en la figura del legendario compositor.

Los cantantes Michelle Brava y Willito Otero serán las voces del concierto. Los éxitos como “Pirata De La Mar”, “Puro Teatro”, “Las Caras Lindas”, “Tiemblas”, y “Anacaona”, entre otras conforman el repetorio.

“Tener la oportunidad de darle voz y vida a la música de Catalino, con el maestro Humberto Ramírez con un Big Band, para nosotros siempre es un privilegio para los músicos. Estas son las canciones con las que todos nos criamos hace años, 50 años atrás, y poder darle voz, darle vida a estas melodías, a estas letras que son tan significantes a nivel social”, aseguró Otero.

Otero resaltó además que la vigencia de las composiciones de Curet Alonso es que “cada letra de Tite tenía un mensaje bonito, social, por la paz, por la unión, por la igualdad, por la justicia”.

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El actor y productor Josean Ortiz tendrá una participación especial interpretando a Curet Alonso desde una perspectiva personal.

“He venido representando la figura de Tite como parte del monólogo ‘Tite Curet Alonso: lírica y poesía’, que es una adaptación libre de un libro de Norma Salazar. Este trabajo se ha realizado ya más de 40 funciones, tanto aquí en Puerto Rico como en Nueva York, Filadelfia y Boston, y me ha dado la oportunidad de relacionarme más directamente con la figura de Tite”, contó Ortiz, quien en este concierto tendrá un reto distinto.

“Mi participación no tiene nada que ver con la obra de teatro. Es Tite, el hombre lo que van a ver en espectáculo”, aclaró.

Ramírez, por último, también recordó que su relación con la música de Curet Alonso se remonta a sus años de formación musical. A legendario compositor lo conoció personalmente en el 1984 por lo que lo define como uno de grandes sus referentes musicales en la industria latina.

El concierto cuenta con el apoyo de Hilda Curet Alonso, hija del compositor, a quien Ramírez identificó como una figura importante desde el comienzo del proyecto. La hija destacó que el legado más importante de su fenecido padre es que su música transcienda generaciones y géneros musicales.