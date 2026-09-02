Sheynnis Palacios reaparece tras cirugía de senos

Tras abandonar la competencia de “Top Chef VIP 5” debido a la complicación que sufrió con uno de sus implantes mamarios, Sheynnis Palacios reapareció para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud y reveló que ya pasó por el quirófano y aseguró que “la operación fue un éxito”.

La Miss Universo 2023 confirmó que la cirugía no solo fue estética, sino que se sometió a un procedimiento médico especial luego que uno de sus implantes se volteó y le provocó fuertes dolores.

“Esta cirugía no solo fue estética, también fue una operación médica”, escribió la exreina de belleza en una ronda de preguntas y respuestas que realizó en sus historias de Instagram.

Sheynnis Palacios. (Instagram)

Actualmente, informó que se encuentra en reposo y bajo seguimiento médico en Estados Unidos, a la espera de una nueva cita con su doctor para evaluar su evolución y recibir el alta.

En medio de este proceso, la nicaragüense contó que ha tenido el apoyo incondicional de sus seres queridos. Uno de los más cercanos ha sido su novio, Carlos Arias, quien viajó desde El Salvador para acompañarla desde el primer día de su recuperación y permanecer a su lado durante este momento.

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“Mi novio viajó desde El Salvador para cuidarme desde el día cero”, confesó, y aseguró que además ha estado rodeada por su mamá y abuela, su mejor amigo y la madre de este, quienes también han estado pendientes de ella.

Palacios aprovechó también para agradecer los numerosos mensajes que ha recibido de sus seguidores, quienes desde su salida del reality show han estado preguntándole por su estado de salud, si ya había sido operada y cómo avanzaba su recuperación.