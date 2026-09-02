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Netflix estrenará un documental sobre la vida de Matthew Perry

Aseguran que será una pieza “exhaustiva sobre el actor”

2 de septiembre de 2026 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Matthew Perry. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una serie documental de tres partes sobre la vida del actor Matthew Perry, será estrenada por Netflix el 27 de octubre.

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La miniserie sobre las intimidades del conocido actor, titulada “The One About Matthew Perry”, está dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, y será “el primer documental exhaustivo sobre el actor”, según informó la plataforma en su sitio web TUDUM.

La serie se basa en testimonios nunca antes escuchados de la hermana de Perry, Mia Perry Bowick, que es psicoterapeuta titulada, escritora y oradora, junto con fotos y videos inéditos del archivo privado de la familia Perry.

“Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja”, dijo Bowick a la plataforma.

Perry, quien interpretó a Chandler Bing a lo largo de diez temporadas en la serie “Friends”, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad.

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.Perry persiguió su sueño de ser actor desde los 15 años, cuando se mudó a Los Ángeles. Obtuvo roles en las series de televisión Second Chance (Boys Will Be Boys), y en 1988 debutó en su primera película, A Night in the life of Jimmy Reardon.Entre el 1988 y 2009, Perry actuó en 15 películas. Fools Rush In, Three To Tango, The Whole Nine Yards y The Whole Ten Yards fueron sus largometrajes más exitosos.
1 / 13 | En fotos: así fue la carrera de Matthew Perry en la televisión y en la pantalla grande. Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.

Su cuerpo fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y la autopsia determinó que falleció debido a los efectos agudos de la ketamina.

El repentino deceso no solo consternó a millones de seguidores de todo el mundo, sino que además desencadenó una investigación que reveló una red de narcotráfico detrás de su fallecimiento, con cargos contra varias personas, incluidos médicos y su asistente personal.

“Perry transformó las ansiedades cotidianas en algunas de las frases más citadas de la televisión, convirtiéndose, para millones, en su amigo favorito”, dice el escrito de Netflix.

Tags
Matthew PerryNetflixSeries de televisión
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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