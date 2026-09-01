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Mensajes de cariño acompañan a Sonya Cortés en la pérdida de su madre

La comunicadora ha encontrado consuelo en las expresiones de apoyo de artistas, personalidades y seguidores que la acompañan en su duelo

1 de septiembre de 2026 - 5:35 PM

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Luz Nereida Vélez y Deddie Romero enviaron mensajes de solidaridad a Sonya Cortés. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La comunicadora, cantante y locutora Sonya Cortés recibió este martes una ola de solidaridad de parte de figuras del entretenimiento, compañeros de trabajo y seguidores luego de darse a conocer el fallecimiento de su madre, Gloria González, conocida cariñosamente como “Mother”.

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La noticia fue confirmada por el padre Orlando Lugo, compañero de Cortés en el programa radial “El Circo de La Mega”, mediante una emotiva publicación en redes sociales en la que expresó su apoyo a la presentadora y a toda su familia.

“De manera especial, abraza a nuestra compañera Sonya Cortés y a toda su familia ante la partida de su querida madre, doña Gloria González, nuestra ‘Mother’”, expresó Lugo en su mensaje de oración.

Tras conocerse la noticia, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de condolencia para la artista, quien durante años compartió con sus seguidores momentos especiales junto a su madre. En múltiples publicaciones, Cortés mostraba la estrecha relación que mantenía con “Mother”, además de compartir reflexiones, peticiones de oración y actualizaciones sobre su estado de salud.

La presentadora Deddie Romero dedicó una publicación a su amiga y colega. En su discurso, la anfitriona de “PR en vivo” de TeleOnce se refirió a Cortés como “Sister”.

“Hoy es unos de esos días que nos duele en el alma. Hay momentos en la vida que nos quedamos sin mucho que decir. Fuiste una excelente hija, a ‘Father’ y a ‘Mother’ le diste lo mejor. Hoy está descansando en paz. Sé por experiencia que nada de lo que te diga en este momento servirá de consuelo. Pero ‘Mother’, está descansando con papito Dios y por fin se unió con ‘Father’. Te amo, ‘Sister’”, expresó Romero.

Asimismo, la periodista de “Noticentro” de Wapa Televisión, Luz Nereida Vélez, dedicó unas palabras de aliento a “Mami Sonya”.

“Tú sabes lo excelente hija que fuiste. Cuidaste de tu mami hasta que Dios la reclamó, la hiciste feliz y qué mucho disfrutaron juntas... Así que dentro de ese dolor por la pérdida queda una hija maravillosa y tu mami, un ángel que te cuidará por siempre. Te abrazo a la distancia. Descanse en paz”, escribió.

El actor Modesto Lacén, la comediante Tita Guerrero y el cantante Derek Diaz también se unieron a las muestras de apoyo. Precisamente, hace apenas unas semanas, la animadora había agradecido públicamente las muestras de cariño y respaldo recibidas durante una hospitalización de su progenitora. En aquel momento destacó la fe y la gratitud como pilares para enfrentar la difícil situación familiar.

González falleció a los 99 años, luego de enfrentar complicaciones de salud. Su muerte ha provocado numerosas expresiones de afecto hacia Cortés, una de las personalidades más queridas de la radio y la televisión puertorriqueña.

Sonya hizo su debut como cantante el 2000 en el desaparecido programa "Dame un Break". Fue presentadora en el desaparecido programa "Anda pa'l cará". En el 2016.
1 / 28 | FOTOS: Sonya Cortés a través de los años. Sonya hizo su debut como cantante el 2000 en el desaparecido programa "Dame un Break". - Archivo
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Sonya CortesMuertes
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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