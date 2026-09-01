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Miss Brasil Supranational 2026 pierde su corona tras anunciar embarazo

La joven representó a Brasil en el Miss Supranational 2026, celebrado en Polonia, donde consiguió el tercer lugar

1 de septiembre de 2026 - 2:34 PM

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Lara Marina Soares, Miss Brasil Supranational 2026. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lara Marina Soares, Miss Brasil Supranational 2026, perdió su corona después de anunciar públicamente que está embarazada.

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La decisión generó una controversia en el país sudamericano luego de que la organización del certamen negara que el embarazo fuera la causa y atribuyera la medida a presuntos incumplimientos contractuales.

Días después la modelo fue hospitalizada en estado grave, según informó su novio, Gustavo, al medio brasileño UOL. Él atribuyó la hospitalización al estrés y aseguró que existía riesgo para la vida de la modelo y del bebé.

Soares representó a Brasil en el Miss Supranational 2026, celebrado en Polonia, donde consiguió el tercer lugar. El CNB destacó inicialmente ese resultado y señaló que Brasil alcanzó así su cuarto Top 5 consecutivo en el certamen.

Lara Marina anunció su embarazo en redes sociales

La modelo explicó mediante un video publicado en redes sociales que notó cambios en su cuerpo, pero durante el certamen se concentró en obtener el mejor resultado posible. Según su relato, después se realizó una prueba de embarazo que dio positivo.

Soares presentó el embarazo como el inicio de una nueva etapa de su vida. También defendió que la maternidad no elimina su trayectoria profesional ni los logros obtenidos durante su participación en concursos de belleza.

En su mensaje, la brasileña sostuvo además que una mujer puede mantener simultáneamente diferentes facetas personales y profesionales. La modelo afirmó que decidió continuar con sus proyectos y su maternidad, pese a que su futuro será distinto del que había planeado.

¿Qué dice la organización?

Tras la difusión de la versión de Soares, el Concurso Nacional de Belleza (CNB) emitió un comunicado para negar que la pérdida del título obedeciera al embarazo.

Según la organización, la decisión respondió a incumplimientos de obligaciones contractuales y a situaciones que la producción registró antes, durante y después de la participación de Soares en Miss Supranational.

El CNB afirmó que tuvo acceso a documentación médica según la cual la modelo se sometió a una ecografía el 22 de abril de 2026. Ese examen habría determinado un embarazo de aproximadamente siete semanas.

La organización aseguró que Soares viajó a Polonia el 13 de julio para representar a Brasil. Según su versión, para entonces la candidata conocía el embarazo, pero no lo comunicó al CNB.

La representante regresó a Brasil el 3 de agosto y comunicó oficialmente su embarazo al CNB el 12 de agosto, según la cronología difundida por la organización.

El CNB sostuvo que el informe médico enviado por Soares incluía información sobre la ecografía realizada en abril. A partir de esa comunicación, la organización revisó las obligaciones establecidas en el contrato.

Sin embargo, la organización insistió en que la decisión no constituyó una sanción por estar embarazada.

El CNB también atribuyó a Soares incumplimientos relacionados con vestuario. Según la entidad, la candidata sustituyó en varias oportunidades prendas previamente definidas por la producción sin autorización.

Otro señalamiento se relacionó con la comunicación con el equipo. La organización afirmó que el contrato impedía pasar más de 24 horas sin contacto con la producción y aseguró que hubo periodos en los cuales sus integrantes no lograron localizar a la candidata.

El CNB indicó que una situación similar ocurrió antes del viaje. De acuerdo con su versión, Soares explicó posteriormente que se encontraba enferma y atribuyó su malestar a un cuadro de dengue.

Durante el certamen internacional también ocurrió una diferencia relacionada con el vestuario. El CNB aseguró que Soares debía presentarse con bikini, pero utilizó un traje de baño entero. Según la organización, la candidata explicó entonces que sufría estreñimiento y no mencionó el embarazo como causa del cambio.

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reina de bellezaEmbarazo
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