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“Betty, la fea” regresa con nueva temporada

La serie vuelve al streaming con una tercera temporada

1 de septiembre de 2026 - 12:18 PM

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El proyecto continúa con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los papeles de "Beatriz Pinzón" y "Armando Mendoza". (Facebook)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Beatriz Pinzón está de regreso. A casi dos años de que conociéramos la continuación de la historia de Ecomoda y la simpática secretaria, la historia vuelve para enfrentar a su protagonista con una pregunta distinta: qué quiere hacer con su vida ahora que ha pasado buena parte de ella intentando responder a las expectativas de los demás.

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La tercera temporada de “Betty la fea: la historia continúa” ya se encuentra disponible y recupera a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como Betty y Armando, pero también trae de vuelta a varios personajes de la telenovela original, entre ellos Michel Doinel, interpretado por Patrick Delmas.

Su aparición no será únicamente un guiño para los seguidores de la producción colombiana: el francés que alguna vez se convirtió en una alternativa sentimental para Betty regresa a su vida justo cuando su relación con Armando atraviesa un momento complicado.

¿Dónde ver la nueva temporada?

La temporada 3 de “Betty la fea: la historia continúa” se estrenó este viernes 28 de agosto a través de Prime Video, plataforma que tiene en exclusiva la continuación de la historia.

La entrega está integrada por 10 episodios y, a diferencia de otras producciones que liberan un capítulo cada semana, todos se encuentran disponibles desde el estreno, por lo que la temporada puede verse completa.

Para acceder a los nuevos capítulos es necesario contar con una suscripción a Prime Video.

¿Qué pasa con Betty?

La historia nos encuentra con Betty a sus 52 años y en medio de una transformación que va más allá de Ecomoda. Después de pasar años preocupándose por su familia, su matrimonio y la empresa, comienza a cuestionarse qué desea para ella misma.

Betty regresa a Bogotá para asistir al desfile de despedida de Hugo Lombardi. El acontecimiento provoca varios reencuentros, entre ellos con Armando.

Pero esta vez intenta construir una vida con mayor independencia: comienza a acudir a terapia, deja la casa de su padre y se muda a su propio departamento.

En paralelo, Ecomoda vuelve a quedar en problemas. Un escándalo relacionado con un supuesto plagio pone a la compañía en crisis y obliga a sus integrantes a tomar decisiones sobre el futuro de la empresa.

Uno de los principales regresos de la temporada ocurre con Michel Doinel, el personaje de Patrick Delmas que apareció en la historia original como un hombre francés interesado en Betty cuando ella atravesaba uno de los momentos más difíciles.

Además de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la temporada recupera buena parte del elenco que convirtió a “Yo soy Betty, la fea” en un fenómeno internacional.

Natalia Ramírez vuelve como Marcela Valencia; Lorna Cepeda interpreta nuevamente a Patricia Fernández, “La Peliteñida”; Mario Duarte regresa como Nicolás Mora; Julián Arango como Hugo Lombardi y Julio César Herrera como Freddy Stewart.

Tags
Betty la feaSeries de televisión
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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