Alejandro Gil le pide matrimonio a su novia Marielisa Ferrer

El amor ronda en Italia y el comediante Alejandro Gil Santiago es testigo de ello tras comprometer en matrimonio a su novia Marielisa Ferrer.

El presentador del programa “El Mega Reguero” de La Mega (106.9 FM) se encuentra de vacaciones en Italia junto a su pareja, por lo que aprovechó el viaje para realizar la petición matrimonial y sorprender a su novia.

De rodillas y en medio de risas, el comediante sacó el anillo del bolsillo y le hizo la petición a Ferrer bajo la complicidad de un video a distancia que capturó el momento. El presentador y empresario compartió hoy, martes, el video en sus redes sociales donde ha recibido cientos de mensajes de felicitaciones.

La respuesta de Ferrer fue: “Sí, en esta y en todas las vidas”, según expresó en reacción al video del compromiso.

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Alejandro Gil se casa (Fotocaptura)

Asimismo, sus compañeros de cabina radial, Danilo Beauchamp y Freddo Vega fueron de los primeros en reaccionar al video de compromiso.

“LLORANDOOOOOOO. Desde el día uno sabiendo que esto será PARA TODAAAA LA VIDA!!!! Los quiero muchooooooo”, expresó Vega.

“Que momento tan especial para ambos Que viva el amor, los ❤️para siempre, llorando a las 7:46 a.m.“, sostuvo Beauchamp.

Santiago y Ferrer dieron a conocer su noviazgo de forma pública en julio de 2025, en medio de la demanda por la causal de Liquidación de comunidad de bienes que enfrentaba el comediante con su expareja Juliet Castro Ramos, con quien estuvo 16 años.

En aquel momento, el también empresario, reveló que estaba feliz de compartir una nueva oportunidad en el amor junto a la hija del fenecido legislador Héctor Ferrer y hermana del actual representante popular Héctor Ferrer, hijo. Desde que se hizo público su noviazgo la pareja comparte videos y diversas actividades que realizan juntos en sus respectivas cuentas de redes sociales.