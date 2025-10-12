Opinión
12 de octubre de 2025
88°bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Alejandro Gil logra que 5,000 rían en el Coca-Cola Music Hall

El comediante culminó su ‘stand-up’ y se montó en un avión para apoyar a su novia en el maratón de Chicago

12 de octubre de 2025 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Gil se presentó en la noche del sábado 11 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Coca-Cola Music Hall se transformó en la noche del sábado en un espacio de risas y humor con el espectáculo de stand-up “Sacando el polvo”, del comediante Alejandro Gil ante una audiencia de 5,000 personas.

RELACIONADAS

El público fue recibido con la música del DJ Joker, quien se encargó de animar a todos antes del inicio del espectáculo. El escenario incluía una sala con asientos, barra y tres pantallas que formaban parte del montaje.

El comediante Ernesto Rolón, integrante de Los Standoperos, fue el encargado de abrir la noche con una rutina cargada de humor y situaciones de su vida personal. Su interacción con el público, que incluyó participación en vivo e improvisación, causó carcajadas desde el inicio.

Minutos después, Alejandro Gil fue recibido con una ovación, iniciando el espectáculo con una audiencia animada. “¡Llegamos, llegamos al Coca-Cola Music Hall Sold Out! Muchas gracias a todos por estar aquí, realmente, gracias”, saludó el talento radial del Mega Reguero de La Mega (106.9 FM).

Con su estilo único, abordó distintos aspectos de la vida como su vida amorosa, su crianza, la adultez y las anécdotas familiares. A partir de estas historias Gil convirtió temas cotidianos, entre ellos los precios de la comida, las compras en el supermercado, los cafés, las bebidas alcohólicas y las redes sociales, en momentos cómicos con los que el público se identificó y que generaron risas constantes.

Tras el éxito de esta primera función, Alejandro Gil anunció una segunda presentación de “Sacando el Polvo” el sábado, 15 de noviembre, una producción de Molusco LLC, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Una vez concluyó su espectáculo, Gil se fue hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín para tomar un avión hacia Chicago. Su meta era llegar hoy, domingo, al Maratón de Chicago 2025 para poder apoyar a su novia, Marielisa Ferrer, quien completaría la carrera de 26.2 millas. Después de escalas de aviones y una larga travesía el comediante llegó a Chicago, según documentó en sus historias de Instagram.

Para más información y boletos para la función de Caguas visite molusco.com.

