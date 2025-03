“Complicado” el mundo de la soltería para Alejandro Gil a los 37 años

Enfrentar el “mundo de la soltería” a los 37 años no ha sido fácil para el empresario. Así lo reveló en una conversación que tuvo con el creador de contenido El Tony .

“He llegado a un punto de mi vida en el que he notado bien cab^^% la diferencia entre 20 años, 21 años... Yo me acabo de dar cuenta que tengo 37 años, 38 años. Y ahora que yo estoy jangueando, esta vida de salir, cab&^^^, yo no tengo nada que hablar con alguien de 21 años”, comenzó.