Alejandro Gil se separa de su pareja de más de una década

“Sí (estoy soltero). Hay mucha gente preguntando y quiero salir de esto lo más rápido posible. Oficialmente, mi pareja y yo decidimos dejarnos. Estamos ‘cool’. Hay que seguir viviendo, corillo. Oficialmente, estamos separados”, aseguró Gil en el espacio radial, luego de que Magda le hiciera la pregunta: “¿Alejandro Gil Santiago estás soltero o no?

El comediante reconoció que no suele hablar mucho de su vida privada y de la relación, pero que no deseaba “darle vuelta al asunto” porque sabía que había muchos seguidores del programa y de sus redes preguntado sobre el particular.