Todos los boricuas son o tienen algo de cafre, al menos así lo asegura el comediante Alejandro Gil, quien no niega que desde cualquier lugar en donde se encuentre, no aparenta ser lo que no es y deja salir su esencia.

Desde gritar, hablar en voz alta, reír desmedidamente y “hablar malo”, lo que para muchos es considerado ser cafre, para este locutor y empresario esto le tiene sin cuidado.

“Hay gente que quieren ser un poco más comem#%@s de lo que realmente son, pero todos los boricuas tenemos algo de cafre. Por ejemplo, a mí me gusta hablar duro, voy a los restaurantes y mientras más duro yo hablo en una mesa de un restaurante, mejor siento que la estoy pasando. Sé que la gente está mirando y me escuchan riéndome, pero no me importa”, cuenta el también locutor radial en entrevista con El Nuevo Día.

La proliferación de palabras soeces que salen de su boca, asegura que es parte de su vida cotidiana, tanto en las entrevistas que ofrece, cuando se apagan los micrófonos de la radio, cuando sale de la televisión, en su casa, con su familia y con sus padres y abuelos. “Toda mi vida yo he hablado malo, me he criado en un entorno en el que hablar malo no era malo, ese era nuestro dialecto, y como boricuas que tenemos nuestras palabras, eso mucha gente lo considera cafre, pero para mí no, es algo bien normal”, explicó el comediante.

Aunque ese estilo peculiar lo ha valido de críticas, sostiene que tiene un público que ha venido “curando”, desde que incursionó en los “stand up comedies” a los 18 años, cuando también se dedicaba a realizar trabajo como “disc jockey” y ha ido forjando una carrera en la comedia. De hecho, afirma que pudiera vivir solo de hacer “stand up comedy”, sin la necesidad de hacer radio o televisión.

“A mí mañana se me puede acabar todo. A mí no me hace falta televisión, ni radio, ni estar en obras de teatro. Mi pasión y lo que yo pienso hacer por el resto de mi vida, hasta que yo pueda estar parado en un escenario y hablar, es hacer ‘stand up’. Si cada año y medio puedo hacer un ‘stand up comedy’ y hablarle al público de las cosas que yo tengo adentro, yo estoy contento”, aseveró sin tapujos.

El año pasado le fue de maravillas con “Lo Enterré” y próximamente vuelve a presentar su propio espectáculo “Un cafre en Dorado”, en el que también usa como inspiración al pueblo que lo vio nacer y criarse.

“Prefiero que las aproximadamente 10 mil personas que van a terminar viendo mi show aquí en Puerto Rico, que sean diez mil que me acepten yo, siendo como soy, espontáneo, ‘loud’, cafre para algunos, pero que sea un público curado, a que vayan a verme 20 mil personas y no ser yo en escena, que queden disgustados porque hablé malo o porque no soy el mismo de la televisión, ni vieron los personajes”, señaló.

Gil ya vendió dos funciones, el 3 y 4 de noviembre, llenas en su totalidad en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Además, se presentará el 11 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce y llegará hasta Mayagüez con función el 18 de noviembre en el Teatro Yagüez.

Asumir posturas en estos tiempos, ¿es complicado?, le preguntamos. “Una de las líneas con las que yo abro mi show es sobre lo difícil de ser cafre u opinionado en un país donde todo el mundo se cree comem#%@, es difícil ser uno mismo porque todo el mundo tiene una opinión. Desde que se inventaron las redes todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere opinar de todo. Seguro que es difícil. Yo, por ejemplo, tengo grabado mi show grabado del año pasado y subo ciertas partes, otras partes no las subo por el simple hecho de no crear un revolú, porque últimamente yo digo algo en radio y lo cogen por un gancho y me quieren hacer boicot o me quieren jo%#r. Así que lo que subo, pues tengo en cuenta de que tenga mi esencia obviamente, pero tampoco para ofender a nadie, y el que la quiera pasar brutal y no se ofenda, que vaya al teatro”, respondió.

Así como en su pasado show, la locutora radial Pamela Noa será la encargada de abrirle el espectáculo e impartir su humor por unos 15 minutos para calentar el público. “Ella tiene unos problemitas pasando en los medios que están calientes, por lo que asumo que hablará de esos problemas y se desahogará. Ella es una dura”, dijo en referencia a su colega, quien obtuvo muy buenas críticas en la intervención pasada, además de señalar que ambos tienen un humor similar.

Sobre Bad Bunny en “Saturday Night Live”

De acuerdo con Gil, para lo que la estrella puertorriqueña de la música urbana Bad Bunny sabe de comedia, le fue bien “Saturday Night Live”, siendo este un cantante.

“Me reí en muchos ‘sketches’, otros no quedaron tan brutales como quizás me hubiese gustado, pero me reí. Él no es comediante, así que no voy a juzgarlo como comediante. Ahora, como un cantante que fue a promocionarse como un montón de cantantes que no son actores ni comediantes y van a Saturday Night Live, para mí le quedó súperbien. Yo me reí un montón”, expuso.

En cuanto al monólogo, reiteró que la voz de “Móncaco” no se debe estar juzgando por su desempeño, pues ha visto cantantes que “han hecho cosas bien malas” en el “show” nocturno de la cadena NBC.

“Me sentí identificado porque somos boricuas. Creo que los boricuas fueron lo más que disfrutaron su presentación, versus un latino cualquiera, porque nos estaba hablando a nosotros. Él mencionó los programas de Raymond (Arrieta) y Club Sunshine y nadie sabe quiénes son si no eres boricua. Me sentí cool que un boricua de Vega Baja se trepó y habló cosas de Puerto Rico. Siento que para ser cantante y estar en Saturday Night Live se tiró y le fue bastante bien. Lo felicito de tener los c&j#%n&$ de estar con comediantes así de grandes”, añadió.

Sobre la salida de Michelle López

Tanto Gil como su compañero de labores Danilo Beauchamp se encuentran de celebración debido a que el programa “El Reguero” de La Nueva 94 (94.7 FM) quedó número uno en la más reciente encuesta. “Estamos contentos con eso, ahora a meterle caña, seguir dándole y no parar”, resaltó.

Sin embargo, no les deja de “badtripear” el hecho de que la modelo y presentadora Michelle López haya sido despedida hace unas semanas del espacio radial que transmite de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. El binomio regresó a su fórmula inicial, como cuando comenzaron en el programa hace tres años.

“A nosotros nos badtripea que Michelle se tuvo que ir. Estuvimos muchos meses sin una figura como Michelle. No queríamos que ella se fuera, nos hacen falta definitivamente sus risas, sus opiniones, sus comentarios, pero, pues como el ‘show must go on’, lo que hay es lo que hay. Fue una decisión de la empresa, que hizo un montón de cambios internos, así que a nosotros no nos tumba, nos badtripea, pero le estamos metiendo sin miedo”, aseguró.

Ante el estreno del “El comité de la risa”

Luego de cinco años, por fin, se les dio a Alejandro, Danilo y Francis Rosas, estar juntos en su propio programa, “El comité de la risa”, que estrenó este pasado lunes por TeleOnce. Para su sorpresa, según planteó, a la gente le gustó y les han felicitado.

“Esta es la primera vez que los tres nos unimos. Quisimos irnos a la segura, al traer los personajes de antes, para que el público establecer más o menos lo que éramos nosotros en “Risas en Combo” o en “El Remix”. Ahora quizás nos vamos a tirar un poco más arriesgados, a hacer unas comedias nuevas. Lo que queríamos era llegar fuerte, tenemos mucho espacio para mejorar. No tenemos un estudio de nosotros, estamos utilizando estudios de TeleOnce, que no son de nosotros, para poder hacer las comedias”, explicó acerca de los tres programas que estarán produciendo una vez al mes. “Le metimos caña y el próximo programa va a quedar mejor en lo que nos acoplamos nuevamente, porque es un equipo completamente nuevo”.

Luego que los tres talentos culminen con diversos compromisos profesionales, que los mantiene ajetreados, Gil indicó que el próximo paso es sentarse a planificar para “darle con todo y rezar que se convierta en algo una vez a la semana por lo menos”.