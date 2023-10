Además de su talento, versatilidad y capacidad de reinvención, el popular trío compuesto por Francis Rosas, Alejandro Gil y Danilo Beauchamp se destacan por los lazos de amistad y hermandad que los unen. Aunque, a lo largo de los años, los actores y comediantes han compartido diversas facetas, había un proyecto en su lista de deseos en común que nunca se les había dado: un programa televisivo de comedia.

Esta ilusión no solo habitaba en las mentes creativas de los extalentos de “El Remix” de Wapa Televisión, sino que también formaba parte de las peticiones de sus seguidores. Después de “El divorcio de la risa”, “La obra donde todo sale mal”, “Por la libre” y “Trapos sucios”, algunas de las producciones que los han unido en público tras su salida del Canal 4, los intérpretes anunciaron su nuevo invento.

Desde el próximo lunes, 23 de octubre, una vez al mes hasta diciembre, Rosas, Gil y Beauchamp, deleitarán a sus fanáticos con el programa “El comité de la risa”, por TeleOnce. Por el momento, adelantaron a El Nuevo Día, la producción está catalogada como “una serie de programas especiales” que ocupará el horario de las 8:00 p.m.

“Ojalá fuera todo el año, pero, por el momento, nos vamos a enfocar en estos tres meses, en esas tres fechas, para llevarles algo para que la gente vacile, se goce y si se quedan con las ganas, pues ver si eventualmente logramos hacer algo para que sigan gozando de las ocurrencias de nosotros”, dijo Rosas.

Gil, por su parte, detalló que para que “El comité de la risa” sea posible todos han puesto su grano de arena. De igual forma, destacó la producción de Josema Hernández y Michelle Santiago.

“Danilo y Francis, que están bien metidos en el proyecto, han escrito las comedias y han organizado el equipo de producción. Pero, al final, todos hemos hecho algo y el proyecto es de todos”, precisó el intérprete Gil.

Sobre los invitados especiales del programa nocturno, Rosas adelantó que ya están definidos. En el proceso de producción, los creativos se han acercado a varios amigos y compañeros de TeleOnce, quienes han aceptado el reto sin pensarlo.

“De aquí, del canal, tenemos a Shalimar Rivera, Joseph Fonseca, Oscarito, Mariana Quiles, Finito, Jaime Espinal, Michelle López, Alexandra Pomales... Puerto Rico está repleto de talentos de verdad, es una cosa increíble. Es más, si fuera por nosotros, que vinieran de todos los canales a jugar con nosotros”, expuso Rosas.

A modo de ejemplo, el productor de televisión nombró a René Monclova. De igual forma, recordó que extendió una una invitación similar para su desaparecido programa “Acuéstate con Francis”.

“La gente quiere y quisiera ver esta química porque existe. La realidad es que nos llevamos muy bien entre este círculo de comediantes que trabajan en diferentes canales. Les hice la invitación para ‘Acuéstate con Francis’ y la vuelvo a hacer ahora mismo, que vengan a jugar. La invitación está más que abierta si sus patronos les dan permiso”, abundó.

Los comediantes recalcaron que el crédito de cada episodio no será individual, sino colectivo. Gracias a su química “exquisita” y “rica”, como nombraron, el proceso de producción se ha dado de forma normal y todos han podido aportar sus ideas sin inconvenientes.

Como era de esperarse, los personajes con los que cada uno de los tres comediantes se ha ganado el cariño de la audiencia, también estarán presentes en “El comité de la risa”. “Malapily”, “El Boris” y “Mama’s Boy” son algunos de ellos.

A modo de explicación, los artistas nombraron que han pasado más de 5 años desde que no se reúnen en un espacio de esta índole junto a sus populares caracterizaciones. Asimismo, añadieron que los días y la hora estipulada para la transmisión de “El comité de la risa” no forma parte de ninguna estrategia, “solo era el horario disponible”, comunicó Rosas.

Como han manifestado anteriormente, Rosas, Gil y Beauchamp, le atribuyen la solidez de su amistad a la admiración que se tienen mutuamente.

“La amistad se trata de muchos ‘ups and downs’. Nosotros llevamos más de 18 años de amistad así que uno se habla en la cara, nosotros no somos hipócritas. Si nos molesta algo lo decimos, si nos gusta algo lo decimos, si nos tenemos que parar el caballito, lo hacemos. Nos hablamos siempre la clara y yo creo que entre nosotros tres, específicamente, cada uno conoce sus papeles, conoce sus roles, sus virtudes y sabe sus defectos”, comentó Beauchamp.

Rosas y Gil, por su parte, añadieron que en su trío ninguno busca brillar más que el otro y que siempre procuran el bienestar de cada cual. “Exactamente, aquí los egos se fueron para el carajo, ya estamos viejos para eso y ya hemos demostrado que nunca ha existido ese ego”, agregó el rubio.

Rosas y Beauchamp, quienes ya pertenecen al equipo de TeleOnce, a través de “PR en vivo” y “La bóveda de TeleOnce”, se mostraron satisfechos con su desempeño hasta el presente en la pantalla del Canal 11. De igual manera, agradecieron al público por el cariño con el que han recibido las producciones donde laboran.

“A pesar de la cancelación de ‘Acuérdate con Francis’, me he mantenido aquí. Las puertas siempre se mantuvieron abiertas. Ese proyecto, pues, no continuó, pero las ganas de seguir trabajando aquí obviamente existían y las ganas de continuar trabajando aquí, también de parte del canal, la tenían conmigo así que seguimos inventando”, expuso el copresentador de “PR en vivo”.

Gil, quien es el “nuevo” del Canal, dijo que se siente “confiado”. Al igual que sus compañeros, espera en que “El comité de la risa” evolucione y se convierta en parte de la programación de TeleOnce en un futuro cercano.

“Esto es un proyecto que saldrá una vez al mes y, si Dios quiere, en un futuro, que sea de una vez a la semana. En mi caso es, precisamente, algo que yo estaba buscando, regresar a la televisión aunque fuera una vez a la semana”, incluyó el empresario.