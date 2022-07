Uno de los tríos de humoristas más famosos en la historia de la televisión y en la pantalla grande fueron “Larry”, “Moe” y “Curly” en su colectivo de “Los tres chiflados”. Su estilo vodevil en el que combinaban el absurdo con el humor fue una fórmula infalible para hacer reír por décadas.

Los tres personajes llevaban la locura al extremo de sus ocurrencias, pero siempre había algo que los unía ante todo: su amistad. Ese mismo vínculo de amistad y humor se replica entre tres actores del patio que han consolidado una fuerte relación de hermandad más allá del campo laboral. A Danilo Beauchamp, Francis Rosas y Alejandro Gil los une la pasión por la comedia, la autogestión, la producción y el deseo de pasarla bien en todo proyecto que emprenden.

El trío de amigos se conocía antes de coincidir en Wapa Televisión, pero su amistad se desarrolló en el canal. Los tres comediantes tuvieron esa primera oportunidad actoral en conjunto en los programas de producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini donde trabajaron por más de una década hasta que cada uno tomó su propio rumbo.

Danilo fue el primero en despedirse de Wapa Televisión, seguido por Alejandro y el último fue Francis, que tras su salida en el 2021 enfrentó un pleito legal ante la demanda de parte de los productores Logroño y Santini. Francis resultó victorioso por lo que estuvo produciendo y animó su propio programa “Acuéstate con Francis” en horario de lunes a viernes en TeleOnce hasta el pasado viernes 15 de julio que se dio a conocer que la gerencia del canal canceló la producción televisiva.

Francis cumplió el sueño de producir por nueve meses consecutivos y según afirmó todavía permanece en el canal en vías de realizar otros proyectos televisvos.

Danilo y Alejandro, por su parte, están liderando su espacio radial “El reguero” en la emisora La Nueva 94 en horario vespertino de lunes a viernes. Los dos talentos radiales precisamente están celebrando que la última encuesta de Nielsen ubica en primera posición al programa “El reguero” en el renglón de 18 a 34 años hombres y mujeres sobre el resto de los espacios vespertinos radiales.

“Nosotros empezamos los tres juntos en el 2008 y desde ese momento nos hicimos amigos. Ellos (Danilo y Francis) se conocían dos años antes, pero básicamente en Wapa es que nos unimos los tres como familia. Nosotros tenemos personalidades bien diferentes, pero a la vez tenemos muchas cosas que nos unen. Nos gusta el vacilón, tenemos metas similares como progresar y crecer en el mundo del entretenimiento y otras cosas como negocios fuera del campo del entretenimiento. Tantos años trabajando juntos, nos complementamos muy bien y naturalmente nos hemos convertido en panas y amigos en las buenas, pero más importantes en las malas”, mencionó Alejandro desde la cancha Mario Quijote Morales en Guaynabo donde los tres amigos se encontraron para conversar con El Nuevo Día en medio de una competencia de tiros libres.

Desconocían la cancelación del programa de Francis

El encuentro de los tres comediantes se dio un día antes que se difundiera la cancelación del programa de Francis en TeleOnce. De hecho, ese día Francis tuvo una reunión con la gerencia del canal por lo que la competencia de tiros libres no se pudo extender para que el también productor cumpliera con su responsabilidad con TeleOnce. Ninguno imaginaba la cancelación del espacio televisivo.

De los tres, el aficionado al baloncesto es Danilo y fue quien más tiros libres encestó. Alejandro y Francis prefieren el golf, aunque admiten que participan de cualquier deporte; para ellos no hay un no, siempre que la pasen bien. Los tres amigos se conocen a la perfección, basta con mirarse para prevenir que alguno va a decir un comentario jocoso. Se vacilan entre sí y no bien han terminado un pensamiento cuando el otro lanza un nuevo comentario.

“Uno siempre tiene que tener una complicidad para desarrollar la amistad y nosotros la tenemos en el ámbito profesional y personal. Nosotros no tenemos que vernos todos los días para saber él uno del otro. Danilo y yo ahora nos vemos todos los días por el programa y lo negocios, pero la realidad es que de alguna manera siempre Francis está conectado con nosotros”, añadió Alejandro, el menor de los tres comediantes y el único casado actualmente. Su esposa es Juliet Castro.

Danilo de 36 y Francis de 40 estuvieron casados y se divorciaron de las presentadoras Jacky Fontánez y Natalia Rivera, respectivamente.

Los tres amigos confesaron que son pocos los secretos que se guardan entre sí, ya que se conocen muy bien. De igual forma son cuidadosos a la hora de soltar alguno de ellos públicamente, porque se protegen y la lealtad es parte del vínculo de la amistad.

Francis sostuvo que el principal miedo de Alejandro es quedar encerrado en un lugar porque es claustrofóbico. “Alejandro lo más que teme es quedarse encerrado en un ascensor”, dijo Francis, mientras su amigo lo afirma.

“A Francis le hubiese encantado entrevistar a Michael Jackson que en paz descanse, pero él es fanático de Draco y le encantaría entrevistarlo. Francis en lo que es la música, la actuación hay muchos proyectos que le faltan por realizar y al paso que va los va a lograr pronto. Francis tiene mucho que ofrecer”, expresó Danilo sobre los sueños de laborales de Rosas.

El comediante sostuvo que la entrevista de Draco ya estaba encaminada por lo que espera se pueda concretar en el futuro a pesar de la cancelación de su programa “Acuéstate con Francis”.

Mientras que a preguntas de ¿cómo sería la mujer ideal de Danilo?, luego de su ruptura en el 2021 con la presentadora Nicole Marie Colón, tras seis años de relación, Alejandro reveló entre risas que “tiene que ser alta, obligado. No le gustan las bajitas, ya! No tiene que ser una ex Miss pero si tiene eso sería excelente. Le gustan pelinegras, pero lo más importante es que sea alta ante todo y está tratando de buscar a alguien que no esté en el mundo del entretenimiento”.

Y la mujer ideal de Francis, ¿cómo sería?, preguntamos.

“La mujer ideal de Francis es que no joda. A Francis le gusta de todo, después que no joda no hay problema. Alta, bajita y chiquita como sea”, dijo en medio de carcajadas Alejandro provocando la risa del resto.

Pegarse vellones o bromas se les da muy natural y aunque reconocen que han tenido diferencias ninguna ha sido tan trascendental para afectar su amistad. Lo que más valoran es el respeto y como cada uno ha luchado por progresar y echar hacia adelante sus proyectos individuales y colectivos y siempre han sido solidarios.

“Lo que más valoro es el respeto que nos tenemos. Nos podemos confiar los más profundo y siempre ahí estamos”, explicó Francis.

Danilo añadió que los tres provienen de un ambiente y entorno “muy familiar” y así ha concebido su amistad. Danilo es de Toa Baja, Francis, de Sabana Grande y Alejandro, de Dorado.

“Incluso cuando estamos de BBQ o un hotel siempre estamos compartiendo como si fuéramos amigos desde la infancia. Cuando tenemos que trabajar, trabajamos y cuando tenemos que compartir en familia lo hacemos. Depende los compromisos que tengamos tratamos de vernos y si lo logramos, es un éxito”, afirmó Danilo cuya amistad con Francis se desarrolló tres años antes de él entrar a la televisión.

El respeto del que hablan también se da en el campo laboral ya que cada uno reconoce las fortalezas artísticas y no existen problemas de ego. Los tres coincidieron en que lo mejor de Danilo son las imitaciones, de Alejandro, el “stand-up comedy” y de Francis, la creación de personajes.

Se adelantaría el proyecto de los tres

Los tres colegas han trabajado juntos en la televisión y el teatro. Revelaron que previo a la pandemia se quedó en el tintero un proyecto teatral en conjunto y que muy bien pudieran retomar este año o el próximo. Hasta sesiones de fotos se habían realizado. Alejandro completó ocho funciones de su show “Lo enterré” en Puerto Rico y en Florida. Danilo y Alejando están además trabajando en la producción de eventos y son parte del elenco de la versión boricua para teatro de la serie “Squid Game” de Netflix que se presentará en septiembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas, bajo el nombre de “El Juego Del Cab#8n”, escrita y dirigida por Carlos Vega.

Los comediantes confesaron que uno de sus sueños es que los tres produzcan y animen una producción televisiva. Danilo adelantó que la idea de un proyecto con participación igualitaria para los tres siempre ha estado en mente, pero que ante tantos compromisos laborales de cada uno lo proyectaba para de aquí a cinco años. Danilo y Francis ya tuvieron la experiencia de animar juntos un programa de juegos, “Gana con ganas”, por Wapa TV.

Ante la nueva situación laboral de Francis, quien ya no produciría un programa diario, Danilo expresó en solidaridad a su amigo en sus redes sociales.

“En las buenas y en las malas siempre. Podrán cerrarse puertas, pero el talento nadie te lo quita. Eres un fajón y un creativo. Te admiro por tener los pantalones de lanzarte por tus sueños. Vamos por más y sabes que cuentas conmigo SIEMPRE @francis_rosas . #vamoadarle #los3 #itstime”, escribió junto a dos fotos, una con Francis y otra de los tres juntos.

Por lo pronto los tres amigos esperan conocer la nueva adquisición de Francis, quien se compró un caballo que nombró “Cascarita” y que debutaría en el Hipódromo.