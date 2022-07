A menos de un año del estreno de “Acuéstate con Francis” de TeleOnce, esta tarde se dio a conocer la cancelación del espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes a las 10:00 p.m. La información fue confirmada por una fuente de El Nuevo Día, quien agregó que el programa se transmitirá hasta el próximo viernes, 15 de julio.

“Acuéstate con Francis”, que estrenó el 11 de octubre de 2021, supuso el debut del comediante como productor ejecutivo.

“Estoy emocionadísimo porque llegó el momento. Estoy nervioso, pero más ansioso por hacerlo. Han sido meses de preparación, de reuniones, de ideas, de todo un poco y estoy loco por ya ejecutar y que el público vea lo que tenemos para ofrecerle”, expresó con evidente emoción en entrevista con este medio a solo horas del estreno.

Los inicios de Francis Rosas

“Comencé en la tele a los 18 o 19 años con Raymond Arrieta y desde entonces he cambiado y he aprendido bastante de este medio. Me he desarrollado bastante, he pasado altas y bajas. En 20 años hay un buen vaivén y puedo decir que puedo, que tengo los pies sobre la tierra, y que sé cómo puede correr esto”, compartió sobre esta producción.

“Quiero trabajar con gente que le apasione lo que esté haciendo”, sostuvo Rosas, toda vez que nombró a Héctor Marcano y Antonio Sánchez “El Gángster” como algunas de esas figuras que lo han inspirado a tener este espacio.

El comediante -quien continuará hasta diciembre con la gira de su “stand-up” “Trapos sucios”- adelantó que este no será el único proyecto televisivo que tendrá en TeleOnce. Dijo que ya se encuentra trabajando en otras propuestas en las que no necesariamente estará frente a las cámaras, pero sí como parte de la producción.

Rosas concluyó diciendo que el estar enfocado durante los pasados años, sobre todo luego de su divorcio de la animadora Natalia Rivera y de su salida de Wapa Televisión, y el apoyo de su familia y amistades fueron claves para estar hoy celebrando este nuevo logro en su carrera, por lo que vivirá eternamente agradecido de ese respaldo.

“Me puede pasar cualquier cosa, pero trato de no perder el enfoque. Puede haber un momento en que uno está un poco ‘down’ pero lo que es la familia, Dios, tus amigos, te ayudan a no quedarte ahí y uno dice ‘es verdad, pa’lante’. Por eso estoy agradecido con ellos por toda la vida”, concluyó.