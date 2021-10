Otro “no ha lugar” para los productores Gilda Santini y Sunshine Logroño en el caso judicial contra el comediante Francis Rosas.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró hoy martes un “no ha lugar” a la moción de reconsideración presentada por los abogados de los productores Logroño y Santini que solicitaron una nueva vista de interdicto preliminar contra el actor y su casa productora Rosas N’ Pittbull Entretainment LLC.

Según la resolución emitida esta mañana, la reconsideración de los demandantes, bajo las empresas Producciones Sanco Inc y Miranda LS, no cumplió con las especificidades de la Regla 47 del Procedimiento Civil, que plantea que “la moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales”.

La resolución fue más clara al enfatizar que la representación legal de los productores “se limita a repetir los mismos argumentos fácticos y jurídicos de su solicitud de Orden de 16 de agosto de 2021″.

En la resolución del juez se concluyó que los demandantes no cumplieron con los requisitos para el recurso que solicitaban, al repetir los argumentos, que ya se habían declarado con un no ha lugar en una resolución del Tribunal el pasado 16 de septiembre.

Los demandantes solicitaban desacato criminal y desacato por perjurio contra Rosas por supuestas acciones durante su testimonio en la vista judicial que se celebró el 16 de julio por videoconferencia.

En esa vista se solicitaba mediante in injunction preliminar que se prohibiera a Rosas aparecer en la pantalla de TeleOnce. Precisamente el juez Martínez Piovanetti declaró “no ha lugar” en esa vista, por lo que el productor pudo continuar con su proyecto en TeleOnce. De hecho, Rosas estrenó el pasado 11 de octubre su propio programa “Acuéstate con Francis”, luego de trabajar por 20 años en Wapa Televisión.

En esa resolución del 16 de septiembre, el juez concluyó que el testimonio de Rosas en la vista del verano no fue determinante en la resolución y orden que emitió el 16 de julio denegando la solicitud de injunction preliminar de la parte demandante.

“Aún si elimináramos por completo dicho testimonio (el de Rosas) o concluyéramos que éste no mereció credibilidad, ello no implicaría de forma alguna que la parte demandante hubiese satisfecho el estándar probatorio aplicable para demostrar que procedía emitir un injunction en atención a los criterios establecidos en la Regla 57 de Procedimiento Civil”, se lee en la resolución del juez Martínez Piovanetti.

Por otra parte, sobre la alegación de la representación legal de los productores Logroño y Santini que sometieron el pasado el pasado 1 de octubre un recurso legal donde se alegó que Rosas recibió instrucciones de una tercera persona mientras testificaba en la vista en formato videoconferencia, la resolución estipuló que no existía causa probable para determinar que Rosas hubiese cometido desacato en la vista de injunction porque “el intercambio informal que el testigo sostuvo en el receso con una persona desconocida en inglés no abordó los detalles particulares del caso ni los asuntos específicos que fueron y serían objeto de su testimonio, y que la expresión de dicho tercero tampoco equivalió a una instrucción sobre el contenido particular de sus contestaciones bajo juramento”.

“En cuanto a la alegación de que el señor Rosas Flores había cometido desacato por perjurio al haber negado hablar del caso durante el receso a pesar de que en efecto realizó expresiones generales relacionadas sobre su estado mental y anímico provocado por el proceso judicial en curso, expusimos que ‘el propio señor Rosas Flores cualificó segundos después su contestación al indicar que no conversó sobre los datos o detalles particulares del caso’”, suscribe la resolución del juez.