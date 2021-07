En una entrevista donde habló sin muchos tapujos y en la que se le vio sonriente, el actor y comediante Francis Rosas reveló que llegó a sentirse culpable y se cuestionó a sí mismo cuando tomó la decisión de renunciar a Wapa Televisión el pasado 11 de junio, lo que desencadenó en un proceso judicial en su contra por incumplimiento de contrato, según la demanda presentada por los productores Gilda Santini Colberg y Emmanuel “Sunshine” Logroño.

“Me sentía culpable y decía, caramba qué estoy haciendo, me estoy metiendo en un lío salvaje, pero el asesoramiento de mis abogados me ayudó bastante”, soltó al inicio de la entrevista para Molusco TV, transmitida esta noche por YouTube, no sin antes expresar que siente mucho menos estrés desde que informó a la producción de Wapa TV que haría el salto a TeleOnce como talento y productor.

Sus declaraciones se dieron a un día de que el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró “no ha lugar” a una petición de interdicto preliminar para que se le impidiera a Rosas trabajar como actor con otro canal mientras se dilucida la demanda radicada en su contra.

PUBLICIDAD

Sostuvo que si la determinación del juez hubiese sido adversa, le iba a dar un “bajón” por no poder trabajar en televisión como talento. “Me iba a dar un bajón porque todavía no estoy listo para no estar frente a las cámaras... podía seguir cobrando. Antes de quizás irme ‘full’ detrás de cámaras, voy a dar lo mejor nuevamente en otro tipo de concepto”, dijo.

Ahora, “feliz” por poder trabajar en la televisión, resaltó que aunque la decisión no fue fácil, era algo que deseaba desde hace mucho tiempo.

“Desde mucho antes yo quería irme y buscar otra oportunidad, pero pues, decidí quedarme. Me mejoraban la oferta, otras veces se me hacía un poquito difícil tomar la decisión porque fue mi casa por 15 años... pero este fue el momento. Sí han habido excelentes ofertas, pero esta fue demasiado sabrosa y dije vamos pa’allá”, detalló.

Las salidas previas de otros talentos como Danilo Beauchamp y Alejandro Gil también lo impulsaron a dar el paso, mencionó. “Simplemente yo quise hacer algo diferente, algo que me rete, algo más grande. Y podía pasar eventualmente, quedándome en El Remix, pero en dos años más y dije ‘yo creo que ya’”.

Confesó que otro detonante para tomar la decisión de renunciar a Producciones Sanco fue que no veía oportunidad para desarrollarse en otros roles. Dijo que desde el 2005 presentaba propuestas al presidente de Programación de Wapa Jimmy Arteaga, pero todas eran rechazadas o quedaban en anda. Sin embargo, sostuvo, en TeleOnce le abrieron las puertas sin enviar ninguna propuesta o sostener alguna reunión. “Me vieron y me dijeron: yo te quiero acá”.

PUBLICIDAD

De los pocos detalles que soltó sobre su nuevo rol, indicó que estará haciendo entrevistas en y fuera de Puerto Rico, sketches en la calle, además del trabajo de producción que liderará. Anteriormente, en entrevista con El Nuevo Día, el comediante indicó que será un programa de lunes a viernes.

Rosas, por otro lado, intentó aclarar qué realmente sucedió durante la reunión que tuvo con Gilda Santini al darle la noticia de que renunciaba a WAPA. Señaló que le dio vergüenza escuchar la entrevista que Santini ofreció al programa Pégate al Mediodía, al entender que esta exageró su imitación sobre él y que no comprende por qué ella dijo haberse sentido “awkward”(rara) cuando él la abrazó en algún momento de esa conversación. “Quizás no lo recibió con la intención que yo se lo estaba dando.Yo la abracé porque la quiero (y para hacerla entender lo que iba a pasar con su renuncia)”, señaló.

A preguntas sobre qué pensaba de los comentarios hacia Santini y Sunshine de personas que lo apoyan, dijo que no era necesario insultar a nadie si no se está de acuerdo con ellos, al apuntar que algunos comentarios eran groseros o fuera de lugar.

“Yo a Gilda la quiero un montón, a Sunshine lo quiero un montón (y) aunque quizás de aquí nunca vayamos a volver a hablar o quizás no sea de la misma manera que era antes, esto es un proceso. No juzguemos a nadie nunca, bastantes presiones están pasando también. No destruyan a la gente”, añadió.

PUBLICIDAD

Mira la entrevista completa aquí: