Horas después de que un Tribunal permitiera que aparezca en programas de televisión en TeleOnce, el actor, comediante y presentador Francis Rosas anunció este jueves que realizará el espectáculo de comedia “#FreeFrancis” en el Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 17 de septiembre, un show en el que se expondrá a que otros colegas y personalidades hagan chistes y bromas alrededor de su figura.

El espectáculo le reunirá con los comediantes Danilo Beauchamp y Alejandro Gil, entre otros colegas que no se han revelado.

“¡Ahora sí! A celebrar en grande los 40 años de vida y 20 años de profesión del comediante Francis Rosas. Junto a él lo acompañaran múltiples compañeros artistas quienes lo van a destruir en un “roast” de celebración”, lee la promoción que compartió Beauchamp en sus redes sociales.

Antes del anuncio, el novio de la presentadora Nicole Colón, publicó una fotografía en señal de celebración ante la declaración del juez Alfonso Martínez Piovanetti con el “hashtag” #FreeFrancis. En menos de dos horas la fotografía cuenta con más de 5 mil “me gusta” y comentarios de felicitaciones.

“Hoy voy a publicar un videito de lo que hablamos en la entrevista. ¡Se los dije! ¿Contratista Independiente versus Empleado? Esto le va a dar un ‘twist’ chévere al caso”, escribió la licenciada Vivian Santiago Trinidad. Por su parte, la actriz y cantante Daniela Droz puso caras riendo y manos arriba.

Más temprano este jueves, el juez Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró “no ha lugar” una petición de interdicto preliminar para que se le impidiera a Rosas trabajar con otro canal mientras se dilucida la demanda radicada en su contra por los productores Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño.

La determinación permitiría que Rosas inicie labores para TeleOnce, canal con el que firmó un contrato para producir y actuar en un programa de comedia.

Recientemente, en entrevista con este medio, Rosas habló sobre cómo fue el proceso de renuncia. Por la relación de amistad que los une, la productora lo citó en su casa para conversar.

“Sunshine estaba adentro, pero no hablé con él. Gilda fue la que me escuchó y pudo manejar la situación. No se esperaba esto. Yo traté de dar mi punto de vista porque siempre se los he dicho que los veo como unas figuras paternales. Esto es algo que me duele porque yo amo a Gilda y a Sunshine, pero quiero aprovechar todo lo que me llega”, manifestó mientras enfatizaba que aspiraba ser como ellos.

En un tono más alegre, el nuevo productor ejecutivo del canal 11 prometió un formato tipo “talk show” lleno de música, juegos, concursos y entrevistas. También aseguró que será un espacio de “mucho vacilón” donde fungirá como animador.

“Vamos a compartir con la gente en la calle, está bien estructurado y se lo van a gozar. Estará lleno de cosas nuevas, de hecho, ya hay artistas listos para ir. Estamos viendo para que el primero que nos visite sea Farruko”, detalló sobre el programa que contará con asistencia de público en unas butacas “tipo cine”, según el intérprete.