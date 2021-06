Por varias semanas, la productora Gilda Santini había mantenido el silencio con relación a todo lo acontecido con la salida de Francis Rosas de los programas “El remix” y “Pégate al Mediodía”, entre otros.

En una entrevista realizada por Angelique Burgos, “la Burbu” en el programa “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión, Santini dejó claro que la razón por la cual no había hecho declaraciones hasta el momento había sido para darle espacio de reflexión a Rosas para que recapacitara y pensara bien su decisión de “renunciar” a los programas de la emisora. Primordialmente, porque Rosas había firmado un nuevo contrato a finales del 2020 que se hizo efectivo en enero de este año y, según Santini, “los contratos son para respetarse para ambas partes”.

Acto seguido, ante preguntas de Burgos, la productora de “Pégate al Mediodía” indicó que el asunto se encuentra ahora mismo en las manos de sus abogados, con la esperanza de que todo el asunto se solucione y que sea de la forma más justa para todas las partes.

PUBLICIDAD

Uno de los detalles que más le ha dolido a Santini, según confesó en la entrevista, fue el hecho de que se ha divulgado información que cualificó como falsa y que no ha sido aclarada por Rosas. La productora se refiere específicamente a que el comediante no quiso ser atendido por su esposo, Sunshine Logroño, director creativo de las producciones que realizan en conjunto. “Francis nunca entró a la casa, se quedó en la acera frente a la casa. Sunshine estaba reunido, además de que estaba pasando por unos asuntos personales que me pareció que era mejor ni que se enterara en ese momento”, explicó Santini. “El que se haya dicho que Sunshine se encerró en la casa y no lo atendió es algo que me ha dolido mucho. De hecho, yo le escribí diciéndole que aclarara las cosas en sus redes sociales, pero nunca recibí una respuesta de él”.

De acuerdo con lo relatado por Santini, la salida abrupta de Francis de sus producciones impactó no solo el proceso de grabación de los programas “Pégate al Mediodía” y “El Remix”, sino la filmación de la película “Chona”, cuyo rodaje se encuentra próximo a comenzar luego de haber sido atrasado por la pandemia del COVID-19.