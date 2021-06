El actor y comediante Francis Rosas describió que su llegada a TeleOnce será en calidad de productor ejecutivo y figura de principal de un nuevo espacio.

El actor compartió ayer una carta en sus redes sociales,- luego de que trascendió su renuncia a las producciones de Sunshine Logroño en Wapa TV-, en la que detalló que la determinación responde a su deseo de ejercer como productor ejecutivo de su compañía Rosas ‘N Pitbull Entertainment LLC. El comediante estuvo 20 años en Wapa TV.

“Desde la primera vez que me trepé a un escenario quería que esto fuera parte de mi vida. Tuve la dicha de ir a una audición donde mi actual socio/vicepresidente de Rosas ‘N Pitbull/amigo José Luis Vazquez Coriano me vio apto para comenzar con mi sueño hace 20 años atrás. Durante el camino decidimos hacer varios pilotos para crear nuestra propia casa productora. No tuvimos esa oportunidad de inmediato como pensábamos, 15 años más tarde; sin quitarnos, nos llegó”, escribió el actor, que no precisó en su escrito que se va para TeleOnce.

El Nuevo Día confirmó su renuncia a las producciones Sanco por una fuente de entero crédito.

El actor agradeció a Wapa TV en especial a los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini por la oportunidad de laborar en sus producciones y a sus compañeros de trabajo.

Rosas ha recibido decenas de mensajes solidarios de figuras de la clase artística del país. El artista publicó hoy una historia en su Instagram en agradecimiento a todos.

Rosas renovó su contrato en enero de este año como talento de “El Remix”. Además, participaba de las comedias de “Pégate al mediodía”.

Desde su entrada a Wapa TV, el actor se destacó por la creación de los personajes televisivos “Chirongo”, el borrachito “Cascarita”, “Malapily” y “Mongui y Pescueso”, entre otros. Con las producciones de Gilda Santini y Sunshine Logroño, trabajó en “Pégate al Mediodía”, “Gana con ganas”, “Risas en Combo” y “El Remix”. En cine y teatro, ha tenido la oportunidad de participar en largometrajes y en espectáculos unipersonales.