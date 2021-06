Para muchos, renunciar puede parecer un acto liberador y satisfactorio. Otros, visualizan la decisión con miedo y desconfianza por lo que pueda suceder en el camino hacia la próxima oportunidad. En el caso del comediante Francis Rosas, fue algo que le produjo tensión y expectativa.

Una vez se reveló la noticia -el viernes- de su salto a TeleOnce como productor ejecutivo, el actor confirmó que tomó la decisión correcta por los mensajes y llamadas que ha recibido de parte de sus seguidores, amigos y colegas. Tan es así que toda esa energía sirvió para que el intérprete la pudiera proyectar en un trabajo que está realizando para sus redes sociales y que estuvo grabando el pasado fin de semana.

“El fin de semana fue algo mágico”, sostuvo el intérprete, quien aún no sale del asombro por todas las muestras de cariño desde que se supo de su renuncia a Wapa Televisión, su espacio laboral por los pasados 20 años. De igual manera, Rosas ve como “un regalo de Dios” el hecho de haber podido compartir con personas cercanas horas después de haber tomado la determinación.

Su faceta como productor no se trata de un capricho ni de un impulso por cambiar de escenario laboral. Esta nueva oportunidad el intérprete se la atribuye a muchos años de consistencia y creación.

“Desde que comencé a trabajar en ‘El show de Raymond’, mi socio, José Luis Vázquez Coriano, me dijo ‘vamos a crear’. Nos sentamos a crear propuestas, pilotos y no se dio como pensábamos, pero no nos quitamos. Sabíamos que en algún momento iban a interesarse por estos proyectos. El momento llegó. TeleOnce estaba para nosotros, les encantó, aceptaron nuestras ideas, nuestras propuestas y había que hacer esta transición importante”, dijo Rosas en exclusiva a El Nuevo Día sobre su nuevo programa que podrá verse de lunes a viernes en horario nocturno.

De hecho, quizás mucha gente no recuerde que Rosas comenzó a laborar en la pantalla chica con Raymond Arrieta y que pasó a las producciones de Sunshine Logroño cuando el primero se mudó de Wapa a Telemundo.

Rosas insistió en que le encanta ver y apoyar producciones como “Raymond y sus amigos” y “El remix”, pero que su programa se aleja totalmente a ellos.

Hasta el momento se desconoce la fecha de inicio del espacio televisivo y el nombre, aunque adelantó que podría irse por la línea de “Francis Rosas late night” o “Francis Rosas en descontrol”.

Hoy, al mirar todo lo vivido, el artista reconoce que sus dos décadas en Wapa Televisión no fueron en vano, pero era tiempo de moverse. El también presentador aseguró que se siente agradecido y que atesora todas las oportunidades que se le concedieron mientras pertenecía a Sanco Productions.

Sobre cómo fue el proceso de renuncia, Rosas admitió que fue el jueves cuando llamó a Gilda Santini para abordar el tema. Por la relación de amistad que los une, la productora lo citó en su casa para conversar.

“Sunshine estaba adentro, pero no hablé con él. Gilda fue la que me escuchó y pudo manejar la situación. No se esperaba esto. Yo traté de dar mi punto de vista porque siempre se los he dicho que los veo como unas figuras paternales. Esto es algo que me duele porque yo amo a Gilda y a Sunshine, pero quiero aprovechar todo lo que me llega”, manifestó mientras enfatizaba que aspiraba ser como ellos, que quiere darle oportunidad a nuevos talentos y que espera poder sentarse a hablar con Logroño “cuando sea prudente”.

Si algo le ha dado tranquilidad y energía al comediante en todo este proceso es, precisamente, la forma en que sus excompañeros y amigos han reaccionado. Asimismo, apuntó que en las producciones de Santini y Logroño siempre ha prevalecido el deseo de prosperidad y superación de unos hacia otros.

“Nos va a hacer falta jugar en el canal, sí, pero eso no significa que no nos vamos a ver en las tablas o en alguna película”, dijo. “En mi producción, la de Sunshine y Gilda, no se sentía hostilidad. Allí iba a ser feliz, a hacer comedia. Reinaba la paz... No me atrevo a opinar de otras producciones porque iba a hacer mi trabajo y todos éramos así”, abundó.

Sin poder contener el llanto, Rosas garantizó que de Wapa Televisión se lleva su historia porque fue el canal que lo convirtió en quien es. Luego, guardó silencio mientras se reponía.

Listo para “descontrolar” a TeleOnce

En un tono más alegre, el nuevo productor ejecutivo del canal 11 prometió un formato tipo “talk show” lleno de música, juegos, concursos y entrevistas. También aseguró que será un espacio de “mucho vacilón” donde fungirá como animador.

“Vamos a compartir con la gente en la calle, está bien estructurado y se lo van a gozar. Estará lleno de cosas nuevas, de hecho, ya hay artistas listos para ir. Estamos viendo para que el primero que nos visite sea Farruko”, detalló sobre el programa que contará con asistencia de público en unas butacas “tipo cine”, según el intérprete.

El espacio televisivo nocturno contará con los personajes de Rosas, entre los que se destacan “Chirongo”, el borrachito “Cascarita”, “Malapily” y “Mongui y Pescueso”. Además, reveló que tan pronto como el fin de semana pasado se comunicó con la actriz y creadora de contenidos Larissa Dones, mejor conocida como Lari Poppins para que formara parte del proyecto.

El pasado quedó atrás

Con su llegada a TeleOnce, el actor adquiere una nueva experiencia para añadir a su hoja de vida. Esta vez, lejos del canal que lo vio enamorarse, casarse, divorciarse y lidiar con el hecho de trabajar en el mismo programa que su exesposa, la modelo y presentadora Natalia Rivera.

“La realidad es que esa etapa yo la dejé atrás desde el día uno. Me propuse continuar con mis labores, no desenfocarme y no dejar que las circunstancias me afectaran. Muchos decían que debía ser algo incómodo, pero para mí seguía siendo lo mismo”, precisó.

Además de sus amigos y colegas, si alguien está contento con esta oportunidad es el hijo de Rosas, Yadier David, de 15 años, a quien el multifacético describe como su “vida” y su “norte”.

“Si hay alguien que está viviendo la emoción que tengo ahora es mi hijo, él está contento”, exclamó el intérprete de “Félix El Embustero”, quien finalmente se encontró con Sonya Cortés en su especial de YouTube. Rosas no descarta integrar a la cantante y presentadora durante la segunda temporada del proyecto digital.