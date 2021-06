Para el comediante Francis Rosas lo que resta del 2021 se vislumbra productivo a nivel profesional y personal.

Francis se prepara para el estreno este lunes a las 7:00 p.m. del especial digital, “Félix El Embustero con las escenas que no iban a salir” en el canal de YouTube y su Facebook, y comienza a repasar y escribir libretos para tres producciones teatrales, mientras se disfruta la soltería a plenitud.

El talento de “El Remix” de Wapa TV celebra la aceptación que ha tenido el personaje de “Félix El Embustero”, no sin antes aclarar que no guarda parecido con él.

“A mí no me gustan las mentiras, pero puedo decir que en lo único que podría (parecerse) es en lo creativo”, aseguró el comediante sobre el personaje que anda por la vida imaginando historias de fantasía.

Rosas se ha valido de la improvisación o de algunas de sus experiencias para exagerar los episodios que presenta en sus plataformas de contenido digital. Menciona que el personaje puede ser el retrato de un hombre o una mujer mentirosa por igual.

“Así como hay hombres, hay mujeres embusteras a todo lo que da. Todo el mundo conoce un embustero en su vida”, señaló.

El personaje “Félix El Embustero” nació en noviembre del 2019 en el espacio de comedia que produce Sunshine Logroño en Wapa TV. El artista explicó que fue inspirado en un conocido del actor que suele decir mentiras y cuentos imaginarios. El comediante prefiere no revelar su identidad y dijo que la persona no sabe que “Félix” fue inspirado en el trastorno que se le conoce como mitomanía.

“El personaje gustó mucho desde que lo hicimos. Está inspirado en alguien que hace unas historias peculiares cada vez que tenemos conversaciones y uno se queda como ‘esto no puede ser’. Obviamente dijimos: ‘vamos a exagerarlo’. Las historias de Félix sobrepasan las de la persona, pero sigue siendo la inspiración. Lo vamos a mantener en secreto. Bueno, no sé si tiene manera (de saberlo) porque yo nunca se lo he dicho así personalmente”, explicó el comediante que no desea una sobre exposición del personaje.

Para el especial en línea se recopilaron las escenas tras bastidores de los diferentes blogs y cápsulas que no fueron publicadas en las redes sociales. El actor produjo la serie a través de su compañía FR Entertainment, que ha generado seis empleos directos y más de diez empleos indirectos.

“En el especial van a salir las cosas que no se pudieron subir porque los episodios se hacen de 12 a 15 minutos y hay muchas cosas que se quedan. Llegó el momento de hacer una compilación”, precisó el artista que ha podido maximizar sus plataformas en las redes sociales, experiencia que no hacía en el pasado y que desde el 2020 se propuso encaminar con éxito.

Sus planes con “Félix El Embustero” se extienden, por lo que no descarta que el mentiroso compulsivo haga un especial para teatro o para televisión en el futuro.

El artista también le da forma a otro proyecto para las redes sociales de comedia sana que espera culminar en las próximas semanas para poder anunciarlo.

Francis Rosas creó en el 2019 el personaje de "Félix El Embustero".

A nivel laboral, el comediante aceptó que contempló con fuerza a finales del 2020 dar el salto a Mega TV, con sus amigos Alejandro Gil y Danilo Beauchamp, previo a la oferta y la renovación de contrato que hizo en enero de este año en Wapa TV.

Rosas se quedó en Wapa TV ante una nueva oportunidad que le presentaron en el canal, -que más adelante se dará a conocer-, y por su fiel compromiso con lo que ha sido su casa por casi dos décadas en la televisión nacional.

De igual manera se prepara para retomar la puesta en escena del “El matrimonio de la risa” con Danilo Beauchamp a través de diferentes teatros en la isla. Explicó que seguramente será “el divorcio de la risa”, ante el cambio de pareja laboral de Danilo, quien ahora trabaja con Alejandro.

Asimismo, ultima detalles de lo que será su primera producción teatral con Jorge Pabón “Molusco”, titulada “Los trapos sucios”, luego de “limar asperezas” con el locutor.

El actor tuvo diferencias en el pasado con el talento de “Los Reyes de la punta” de la Mega (106.9 FM) por comentarios que se hacían en el programa radial sobre su persona y la relación que tuvo con su exesposa Natalia Rivera, de quien se separó en noviembre del 2019.

El actor y el locutor pasaron la página y juntos harán la puesta en escena de “Los trapos sucios” en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Las fechas de las funciones se anunciarán próximamente. La obra fue escrita por Carlos Vega y gira en torno a un joven que se va a casar y los amigos le sacan los “trapos sucios”. Mientras que el 18 septiembre, el comediante pisará el escenario del Coca-Cola Music Hall en El Distrito para su paso de comedia en solitario.

Cómodo en la soltería

Rosas sigue soltero, no tiene prisa por establecer una relación estable de pareja, pero admite que se siente listo para hacerlo. Su proceso de soltería, luego de su divorcio con Rivera lo ha llevado con naturalidad y adaptación, rodeado de su familia y amigos.

“Sí, estoy soltero. No es que me fui por ahí a cazar. Estoy tranquilo. Si conozco a alguien, puede que me tome un café y hablamos y termine en una amistad. Me cuido también, me cuido mucho. Para eso no tengo ningún tipo de prisa. Estoy súper. Me siento muy bien, muy cómodo en la soltería. Claro, uno dice, caramba, quizá salir a una cena con alguien. Pero no, no tengo ningún tipo de apuro. Cuando aparezca alguien que me vuelva loco ahí”, confesó el artista ante la pregunta de si ¿sentía alguna presión o deseo de entablar una nueva relación sentimental?