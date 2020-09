El comediante Francis Rosas se ha dado una nueva oportunidad en el amor, luego de su divorcio con la presentadora de “Pégate al mediodía” Natalia Rivera.

La confesión la hizo el actor durante una entrevista que le concedió al influencer, Chente Ydrach en su canal de YouTube.

“Me va muy bien, pero te voy a dar una exclusiva... Conocí a alguien. Estoy conociendo a alguien”, respondió Rosas a la pregunta de cómo le va en su vida de soltero, tras su divorcio en el 2019.

“Lo bueno es, y esto les va a dar gracia, es que me metí en su Instagram y me puse bien contento porque no había ni una sola foto de su cu..!”, aseguró y añadió, “aunque eso es pendejá y a la larga no me importa”.

Rosas se limitó a decir que la chica con quien sale no trabaja en los medios de comunicación y tiene una personalidad que le gusta, ya que es “muy brillante”.

Francis Rosas y Natalia Rivera se divorciaron en diciembre del 2019, luego de que apareciera un video de la animadora de “Pégate al mediodía” de Wapa TV junto a Francis Torres, participante del reality “Guerreros”. Fue el actor de “El Remix” de Wapa TV quien dio a conocer públicamente la separación de la pareja que trabaja en el mismo canal.

En una entrevista que concedió en junio Rosas al comediante Alejandro Gil contó que él y su exesposa no se habían dirigido la palabra, aun cuando se cruzan en los pasillos de Wapa TV.

La modelo, por su parte, mantiene una relación con Torres, participante de las primeras temporadas en Guerreros. Torres ya no está en el espacio televisivo.